Заболеваемость бешенством среди животных в Белгородской области увеличилась в 3,7 раз

По данным регионального Роспотребнадзора, за восемь месяцев 2019 года на территории Белгородской области зарегистрировано 139 случаев лабораторно подтверждённого бешенства у животных, а за аналогичный период 2017 года их было всего 39.
Бешенство — это острая инфекционная болезнь, которая развивается вследствие укуса больным животным или попадания его слюны в открытые раны. Основными признаками заражения являются резкое возбуждение двигательных центров, судороги мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, и в конечном итоге — смерть.
Самыми распространёнными источниками бешенства для человека являются собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки и волки. Но заразиться можно и от коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и других. Животные становятся заразными для людей уже до начала проявлений признаков болезни.
В Белгородской области бешенство у животных выявлялось в 18 районах. В 106 случаях (76,2 %) бешенство зарегистрировано у домашних животных: собаки — 58 случаев (41,7 %), кошки — 39 случаев (28,1 %) и сельскохозяйственные животные — 9 случаев (6,5 %), в том числе: мелкий рогатый скот — 4 (4 козы) и крупный рогатый скот — 5. Среди диких животных зарегистрировано 33 случая бешенства (23,8 %): лисы — 30 случаев, куницы — 1 случай, еноты — 1 случай, хорь — 1 случай.
За текущий период 2019 года за медицинской помощью из-за укусов животными обратилось 3 287 человек, что на 11 % выше показателей аналогичного периода прошлого года — 2 957 случаев. Из общего числа укушенных 31,8 % детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Единственный способ помощи укушенным — введение антирабического иммуноглобулина, который в Белгородской области в дефиците, и назначение курса иммунизации.
Напомним, в Белгородской области после укуса бешеной кошки умерла женщина. Пострадавшей вкололи последнюю имевшуюся в районной больнице вакцину от бешенства. Но это не помогло.
Для того чтобы избежать заболевания бешенством, по данным регионального управления Роспотребнадзора, следует соблюдать ряд правил:
— при покупке домашнего животного нужно его зарегистрировать в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных;
— ежегодно прививать домашних и сельскохозяйственных животных от бешенства;
— не контактировать с бездомными животными;
— в случае укусов или попадания слюны сразу обращаться за медицинской помощью.