Белгородцы зарабатывают больше всех в Черноземье

Интересно, что, по данным ведомства, в других регионах Центрально-Чернозёмного района зарабатывают меньше. Так, в Тамбовской области средняя зарплата вышла на 5 911 рублей меньше, в Воронежской – на 1 739 рублей, в Курской – на 1 457 рублей, а в Липецкой области зарабатывали на 275 рублей меньше, чем в Белгородской.