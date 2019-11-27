Белгородцы зарабатывают больше всех в Черноземье

Posted 27 ноября 2019, 14:05
Published 27 ноября 2019, 14:05
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
Средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций в Белгородской области в сентябре 2019 года составила 33 949 рублей, что на 8,7 % больше, чем в том же месяце 2018 года.
Интересно, что, по данным ведомства, в других регионах Центрально-Чернозёмного района зарабатывают меньше. Так, в Тамбовской области средняя зарплата вышла на 5 911 рублей меньше, в Воронежской – на 1 739 рублей, в Курской – на 1 457 рублей, а в Липецкой области зарабатывали на 275 рублей меньше, чем в Белгородской.
Реальная зарплата белгородцев в сентябре оказалась на 4,5 % выше, чем в начале осени 2018 года. Причём и тогда наблюдался рост – на 4,2 %.
Больше всех в регионе зарабатывают в металлургии – больше 53 тыс. рублей – и добыче полезных ископаемых – почти 47,5 тыс. рублей. Выгодно работать и в сфере производства лекарств и медицинских материалов – там можно заработать 45,7 тыс. рублей.
Не могут похвастаться такими зарплатами работники производства одежды, получающие чуть больше 15 тыс. рублей, и администраторы – чуть меньше 18 тыс.
Работники здравоохранения и социальных служб в сентябре в среднем заработали по 31 388 рублей, в сфере образования заработок составил 29 669 рублей.
Напомним, что за январь – сентябрь 2019 года средняя зарплата белгородцев составила 33 381 рубль 50 копеек. А реальные доходы выросли на 1,9 %.