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Posted 27 ноября 2019, 14:05

Published 27 ноября 2019, 14:05

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Белгородцы зарабатывают больше всех в Черноземье

Белгородцы зарабатывают больше всех в Черноземье

27 ноября 2019, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Черноземье
В Белгородстате рассказали об уровне зарплат в Белгородской области и соседних регионах.

Средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций в Белгородской области в сентябре 2019 года составила 33 949 рублей, что на 8,7 % больше, чем в том же месяце 2018 года.

Интересно, что, по данным ведомства, в других регионах Центрально-Чернозёмного района зарабатывают меньше. Так, в Тамбовской области средняя зарплата вышла на 5 911 рублей меньше, в Воронежской – на 1 739 рублей, в Курской – на 1 457 рублей, а в Липецкой области зарабатывали на 275 рублей меньше, чем в Белгородской.

Реальная зарплата белгородцев в сентябре оказалась на 4,5 % выше, чем в начале осени 2018 года. Причём и тогда наблюдался рост – на 4,2 %.

Больше всех в регионе зарабатывают в металлургии – больше 53 тыс. рублей – и добыче полезных ископаемых – почти 47,5 тыс. рублей. Выгодно работать и в сфере производства лекарств и медицинских материалов – там можно заработать 45,7 тыс. рублей.

Не могут похвастаться такими зарплатами работники производства одежды, получающие чуть больше 15 тыс. рублей, и администраторы – чуть меньше 18 тыс.

Работники здравоохранения и социальных служб в сентябре в среднем заработали по 31 388 рублей, в сфере образования заработок составил 29 669 рублей.

Напомним, что за январь – сентябрь 2019 года средняя зарплата белгородцев составила 33 381 рубль 50 копеек. А реальные доходы выросли на 1,9 %.

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#Новости#Экономика#Белгородстат#Зарплаты#Черноземье#Сентябрь
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