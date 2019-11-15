Белгородцам за десять месяцев вернули 67,5 млн рублей долгов по зарплате

Белгородские приставы взыскали с должников более 4,2 млрд рублей за десять месяцев текущего года. Взысканная сумма по исполнительным производствам в пользу физлиц составила 832 млн 945 тыс. рублей, юридических – 2 млрд 141 млн рублей. В бюджет перечислено 1 млрд 203 млн рублей фискальных платежей. Из этой суммы налоги составили 955 млн, исполнительский сбор – более 156 млн.