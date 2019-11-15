Белгородцам за десять месяцев вернули 67,5 млн рублей долгов по зарплате

Posted 15 ноября 2019, 20:59
Published 15 ноября 2019, 20:59
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Белгородские приставы взыскали с должников более 4,2 млрд рублей за десять месяцев текущего года. Взысканная сумма по исполнительным производствам в пользу физлиц составила 832 млн 945 тыс. рублей, юридических – 2 млрд 141 млн рублей. В бюджет перечислено 1 млрд 203 млн рублей фискальных платежей. Из этой суммы налоги составили 955 млн, исполнительский сбор – более 156 млн.
Как отметила глава отдела организации исполнительного производства Наталья Кириченко, с начала года белгородские приставы провели большую работу, связанную с защитой прав детей. К примеру, размер взысканных долгов по алиментам составил 187 млн рублей. Жителям региона вернули и более 67,5 млн задолженности по зарплатам.
Напомним, недавно в Белгородской области прошёл рейд, а рамках которого приставы за один день посетили 396 родителей, забывших об алиментах. В целом размер задолженности превысил 40 млн рублей, а взыскать удалось 491 тыс.