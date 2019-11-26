Белгородстат: реальная зарплата белгородцев в 2019 году выросла на 1,9 %

Posted 26 ноября 2019, 05:38
Published 26 ноября 2019, 05:38
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
За девять месяцев текущего года денежные доходы на душу населения в регионе составили 30 869 рублей 50 копеек. Это выше, чем за тот же период 2018 года, на 5,6 %.
Номинальная начисленная зарплата белгородцев — 33 381,5 рубля. Рост составил 6,9 %.
Реальная зарплата, которая высчитывается с учётом изменения цен на товары и услуги за тот же период, тоже выросла. По сравнению с январём — сентябрём 2018 года реальный доход жителей Белгородской области вырос на 1,9 %.
В августе номинальная зарплата составила 34 049 рублей, что выше средней за текущий год. Рост к августу 2018 года — 6,7 %.