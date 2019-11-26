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Posted 26 ноября 2019, 05:38

Published 26 ноября 2019, 05:38

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Белгородстат: реальная зарплата белгородцев в 2019 году выросла на 1,9 %

Белгородстат: реальная зарплата белгородцев в 2019 году выросла на 1,9 %

26 ноября 2019, 05:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Зарплата
В ведомстве подвели итоги социально-экономического положения Белгородской области в январе — сентябре 2019 года.

За девять месяцев текущего года денежные доходы на душу населения в регионе составили 30 869 рублей 50 копеек. Это выше, чем за тот же период 2018 года, на 5,6 %.

Номинальная начисленная зарплата белгородцев — 33 381,5 рубля. Рост составил 6,9 %.

Реальная зарплата, которая высчитывается с учётом изменения цен на товары и услуги за тот же период, тоже выросла. По сравнению с январём сентябрём 2018 года реальный доход жителей Белгородской области вырос на 1,9 %.

В августе номинальная зарплата составила 34 049 рублей, что выше средней за текущий год. Рост к августу 2018 года — 6,7 %.

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#Новости#Экономика#Зарплата#Белгородстат#Доходы
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