Долг белгородских предприятий перед сотрудниками по зарплате растёт

Posted 19 ноября 2019, 06:28
Published 19 ноября 2019, 06:28
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
Так, на 1 ноября текущего года размер задолженности организаций (кроме малого бизнеса) перед своими сотрудниками составил 9,9 млн рублей. Больше всего долгов по зарплате накопили предприятия обрабатывающих производств – 6,1 млн рублей или 61,8% в общем объёме. На компании, занятые в транспортировке и хранении, приходится 3,8 млн (38,2%).
На начало месяца зарплату в полном объёме не могли получить 569 сотрудников. Из них 261 человек занят на обрабатывающем производстве, 308 – в сфере транспортировки и хранения.
При этом в сравнении с сентябрём и общий долг, и число работников, которым должны, увеличилось. На тот момент выплат ожидали 558 человек, а сумма составляла 9,6 млн рублей.
Напомним, на начало октября «Белгородский завод «Ритм», МУП «ГПТ» и старооскольский «КСМ» должны в общей сложности 444 сотрудникам почти 7 млн рублей. Всего в ходе проверок с января по сентябрь региональная трудинспекция выявила 1054 нарушения, из которых 167 – по оплате и нормированию труда.