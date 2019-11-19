Долг белгородских предприятий перед сотрудниками по зарплате растёт

Так, на 1 ноября текущего года размер задолженности организаций (кроме малого бизнеса) перед своими сотрудниками составил 9,9 млн рублей. Больше всего долгов по зарплате накопили предприятия обрабатывающих производств – 6,1 млн рублей или 61,8% в общем объёме. На компании, занятые в транспортировке и хранении, приходится 3,8 млн (38,2%).