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Posted 19 ноября 2019, 06:28

Published 19 ноября 2019, 06:28

Modified 20 августа 2024, 00:46

Updated 20 августа 2024, 00:46

Долг белгородских предприятий перед сотрудниками по зарплате растёт

Долг белгородских предприятий перед сотрудниками по зарплате растёт

19 ноября 2019, 06:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Данные о просроченной задолженности собрал Белгородстат.

Так, на 1 ноября текущего года размер задолженности организаций (кроме малого бизнеса) перед своими сотрудниками составил 9,9 млн рублей. Больше всего долгов по зарплате накопили предприятия обрабатывающих производств – 6,1 млн рублей или 61,8% в общем объёме. На компании, занятые в транспортировке и хранении, приходится 3,8 млн (38,2%).

На начало месяца зарплату в полном объёме не могли получить 569 сотрудников. Из них 261 человек занят на обрабатывающем производстве, 308 – в сфере транспортировки и хранения.

При этом в сравнении с сентябрём и общий долг, и число работников, которым должны, увеличилось. На тот момент выплат ожидали 558 человек, а сумма составляла 9,6 млн рублей.

Напомним, на начало октября «Белгородский завод «Ритм», МУП «ГПТ» и старооскольский «КСМ» должны в общей сложности 444 сотрудникам почти 7 млн рублей. Всего в ходе проверок с января по сентябрь региональная трудинспекция выявила 1054 нарушения, из которых 167 – по оплате и нормированию труда.

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#Новости#Экономика#Белгородстат#Долги по зарплате
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