На повышение зарплаты муниципальных работников Белгорода выделят 15 млн рублей

Также на комитетах рассмотрели вопрос о передаче в собственность Белгородской области Шуховского лицея и лицея №9, проект решения о передаче в собственность города 200 мусорных контейнеров и изменения в порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок.