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Posted 20 ноября 2019, 08:56

Published 20 ноября 2019, 08:56

Modified 20 августа 2024, 00:46

Updated 20 августа 2024, 00:46

На повышение зарплаты муниципальных работников Белгорода выделят 15 млн рублей

На повышение зарплаты муниципальных работников Белгорода выделят 15 млн рублей

20 ноября 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Зарплата
Зарплаты работников казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 1 октября и 1 декабря этого года.

В мэрии Белгорода 19 ноября прошли заседания постоянных комиссий Белгородского городского Совета. Депутаты рассмотрели проект решения об увеличении зарплаты работникам городских учреждений.

С 1 октября на 4,3 % должен увеличиться фонд оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, не предусмотренных указом президента о мерах государственной социальной политики.

С 1 декабря на 7,38 % вырастут зарплаты в Центре социальных выплат, Центре ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений, Научно-методическом информационном центре, Белгородском парковочном пространстве, Муниципальной страже и других учреждениях. Из городского бюджета на эти цели выделят более 15 млн рублей.

Также на комитетах рассмотрели вопрос о передаче в собственность Белгородской области Шуховского лицея и лицея №9, проект решения о передаче в собственность города 200 мусорных контейнеров и изменения в порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок.

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