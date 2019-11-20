На повышение зарплаты муниципальных работников Белгорода выделят 15 млн рублей

Posted 20 ноября 2019, 08:56
Published 20 ноября 2019, 08:56
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
В мэрии Белгорода 19 ноября прошли заседания постоянных комиссий Белгородского городского Совета. Депутаты рассмотрели проект решения об увеличении зарплаты работникам городских учреждений.
С 1 октября на 4,3 % должен увеличиться фонд оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, не предусмотренных указом президента о мерах государственной социальной политики.
С 1 декабря на 7,38 % вырастут зарплаты в Центре социальных выплат, Центре ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений, Научно-методическом информационном центре, Белгородском парковочном пространстве, Муниципальной страже и других учреждениях. Из городского бюджета на эти цели выделят более 15 млн рублей.
Также на комитетах рассмотрели вопрос о передаче в собственность Белгородской области Шуховского лицея и лицея №9, проект решения о передаче в собственность города 200 мусорных контейнеров и изменения в порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок.