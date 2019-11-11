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Posted 11 ноября 2019, 09:13

Published 11 ноября 2019, 09:13

Modified 1 декабря 2024, 08:19

Updated 1 декабря 2024, 08:19

Белгородские власти озвучили размер субсидий «земским учителям»

Белгородские власти озвучили размер субсидий «земским учителям»

11 ноября 2019, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бюджет
Компенсации предусмотрены на 2020-й, плановый период 2021-го и 2022 годов.

Речь идёт о единых выплатах учителям, переехавшим в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек в рамках программы «Земский учитель».

В пресс-службе департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области сообщили, что общий объём средств в 2020 году составит 8 тыс. рублей, в два последующих года – по 7 тыс. Размер софинансирования из федеральной казны – 79%.

Целью программы является привлечение педагогов в сёла и создание условий для их дальнейшей работы там. Это позволит повысить общий уровень образования в России и обеспечить школы в небольших населённых пунктах профессиональными кадрами. Со следующего года участники программы будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Ранее на Всероссийском съезде сельских учителей в Белгородской области были озвучены критерии учителей и школ, которые могут принять участие в федеральной программе. Заявки принимают с 10 января до 15 апреля 2020 года, а победителей определят с 1 по 15 мая.

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#Новости#Общество#Бюджет#Финансирование#Село#Школы#Выплаты#Земский учитель
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