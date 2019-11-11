Белгородские власти озвучили размер субсидий «земским учителям»

Posted 11 ноября 2019, 09:13
Published 11 ноября 2019, 09:13
Modified 1 декабря 2024, 08:19
Updated 1 декабря 2024, 08:19
Речь идёт о единых выплатах учителям, переехавшим в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек в рамках программы «Земский учитель».
В пресс-службе департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области сообщили, что общий объём средств в 2020 году составит 8 тыс. рублей, в два последующих года – по 7 тыс. Размер софинансирования из федеральной казны – 79%.
Целью программы является привлечение педагогов в сёла и создание условий для их дальнейшей работы там. Это позволит повысить общий уровень образования в России и обеспечить школы в небольших населённых пунктах профессиональными кадрами. Со следующего года участники программы будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
Ранее на Всероссийском съезде сельских учителей в Белгородской области были озвучены критерии учителей и школ, которые могут принять участие в федеральной программе. Заявки принимают с 10 января до 15 апреля 2020 года, а победителей определят с 1 по 15 мая.