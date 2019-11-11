Белгородские власти озвучили размер субсидий «земским учителям»

Целью программы является привлечение педагогов в сёла и создание условий для их дальнейшей работы там. Это позволит повысить общий уровень образования в России и обеспечить школы в небольших населённых пунктах профессиональными кадрами. Со следующего года участники программы будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.