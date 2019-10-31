Идею Евгения Савченко с домашними заданиями поддержали в Госдуме

Posted 31 октября 2019, 11:43
Published 31 октября 2019, 11:43
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
Ранее глава Белгородской области Евгений Савченко потребовал пересмотреть вопрос с домашними заданиями после того, как комик Алексей Щербаков высмеял эту тему в своём стендапе. По мнению Савченко, все уроки школьник должен делать в учебном заведении.
С этим согласилась координатор партийного проекта ЕР «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова. В разговоре с РИА «Новости» она заметила, что основное обучение должно проходить в школе, а задания на дом следует максимально минимизировать.
Вопрос со школьными заданиями ЕР собирается поднять на заседании с участием Минпросвещения.
К слову, инициативу белгородского губернатора прокомментировала и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заметила, что здесь следует гармонично распределить нагрузку: не переусердствовать, но и не давать школьникам лениться.