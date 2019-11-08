В Белгороде рассказали, кто попадёт в программу «Земский учитель»

Так, школа должна иметь вакансию для учителя и возможность обеспечить его нагрузкой не менее 18 часов в неделю. Стать участниками программы могут учителя до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, готовые уехать в сёла на пять лет. Дополнительными критериями могут стать наличие квалификационной категории и возможность преподавания смежных дисциплин.