В Белгороде рассказали, кто попадёт в программу «Земский учитель»

Posted 8 ноября 2019, 10:03
Published 8 ноября 2019, 10:03
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
Вопрос обсуждался на Всероссийском съезде сельских учителей в Белгородской области. Критерии отбора как учителей, так и школ озвучила директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения Мария Хлопотных.
Так, школа должна иметь вакансию для учителя и возможность обеспечить его нагрузкой не менее 18 часов в неделю. Стать участниками программы могут учителя до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, готовые уехать в сёла на пять лет. Дополнительными критериями могут стать наличие квалификационной категории и возможность преподавания смежных дисциплин.
Список вакантных должностей появится на сайте программы, уточняет «РГ». Заявки можно будет подать с 10 января до 15 апреля 2020 года. Их рассмотрение продлится с 16 по 30 апреля, а победителей определят с 1 по 15 мая.
С 16 мая выбранные педагоги смогут выехать в сёла для знакомства с будущим местом работы. Договоры с «земскими учителями» школы должны заключить в период с 15 июня по 20 июля. С 1 сентября по 1 декабря педагоги получат 1 млн рублей, на Дальнем Востоке – 2 млн рублей.