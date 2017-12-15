Бесплатные земельные участки предоставят сельским учителям, медикам и работникам культуры

Для участия в программе нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, необходимо, чтобы гражданин не получал ранее бесплатный участок. Во-вторых, арендовать землю можно только в населённом пункте с количеством жителей до 200 человек. В-третьих, участок можно использовать только под ИЖС или личное подсобное хозяйство. И, наконец, на земельном участке должен находиться дом, принадлежащий гражданину, сообщает Белгородская областная Дума.