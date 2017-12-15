Бесплатные земельные участки предоставят сельским учителям, медикам и работникам культуры

Сельские учителя, врачи, ветеринары и работники культуры смогут получить земельные участки в безвозмездное пользование, а потом бесплатно в собственность. Эти земли могут быть использованы под индивидуальное жилищное строительство или для ведения личного подсобного хозяйства. Участок предоставляется в безвозмездное пользование на 6 лет. По истечении пяти лет при целевом использовании оформляется в собственность бесплатно.
Бесплатно получить землю можно и в сельском населённом пункте с количеством жителей до 200 человек. В этом случае участок предоставят в аренду на льготных условиях. Аренда берётся в размере налога, который в селе небольшой. Когда жильё на участке будет построено, землю передадут безвозмездно в собственность.
Для участия в программе нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, необходимо, чтобы гражданин не получал ранее бесплатный участок. Во-вторых, арендовать землю можно только в населённом пункте с количеством жителей до 200 человек. В-третьих, участок можно использовать только под ИЖС или личное подсобное хозяйство. И, наконец, на земельном участке должен находиться дом, принадлежащий гражданину, сообщает Белгородская областная Дума.