Какие пожелания белгородцев учтут при сборе мусора?

Posted 7 ноября 2019, 09:59
Published 7 ноября 2019, 09:59
Modified 1 декабря 2024, 08:19
Updated 1 декабря 2024, 08:19
В ходе очередного заседания губернатор призвал коллег учитывать пожелания жителей по организации сбора мусора. Так, в сёлах белгородцы могут выступать против общих контейнерных площадок, но согласятся на индивидуальный сбор и компостные ямы.
Глава региона поручил поддержать такие начинания белгородцев и помочь им. Утверждённые схемы и регламенты можно пересмотреть. В конце поста губернатор пообещал подойти к вопросу системно.
Напомним, что ранее в ОНФ подчеркнули, что убирать контейнерные площадки для сбора мусора во дворах многоквартирных домов нельзя.