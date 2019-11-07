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Posted 7 ноября 2019, 09:59

Published 7 ноября 2019, 09:59

Modified 1 декабря 2024, 08:19

Updated 1 декабря 2024, 08:19

Какие пожелания белгородцев учтут при сборе мусора?

Какие пожелания белгородцев учтут при сборе мусора?

7 ноября 2019, 09:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Варианты изменений в мусорной реформе предложил глава Белгородской области Евгений Савченко.

В ходе очередного заседания губернатор призвал коллег учитывать пожелания жителей по организации сбора мусора. Так, в сёлах белгородцы могут выступать против общих контейнерных площадок, но согласятся на индивидуальный сбор и компостные ямы.

Глава региона поручил поддержать такие начинания белгородцев и помочь им. Утверждённые схемы и регламенты можно пересмотреть. В конце поста губернатор пообещал подойти к вопросу системно.

Напомним, что ранее в ОНФ подчеркнули, что убирать контейнерные площадки для сбора мусора во дворах многоквартирных домов нельзя.

Материалы по теме реформы обращения с отходами собраны в сюжете «Цена мусора».

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#Новости#Общество#Белгородская область#Евгений Савченко#Мусор
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