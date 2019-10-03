ОНФ: убирать контейнерные площадки для мусора из дворов многоквартирных домов нельзя

Posted 3 октября 2019, 09:13
Published 3 октября 2019, 09:13
Modified 20 августа 2024, 00:41
Updated 20 августа 2024, 00:41
О такой инициативе рассказали жители сёл Кустовое Яковлевского горокруга и Репное Белгородского района. По их словам, местные власти предложили убрать из дворов многоквартирных домов контейнерные площадки. Жильцы же должны по графику передавать отходы прямо в мусоровозы.
Эту инициативу не оценили в Общероссийском народном фронте. В ОНФ подчеркнули, что индивидуальный сбор мусора возможен только в районах ИЖС, но не подходит для многоквартирных домов.
Сергей Тютюнов, сопредседатель регштаба ОНФ, убеждён, что такая схема сбора по графику неприемлема и незаконна. Кроме этого, нельзя сносить старую контейнерную площадку без строительства новой.
Активисты ОНФ обратились в администрации Яковлевского горокруга и Белгородского района с призывом отказаться от сноса контейнерных площадок.