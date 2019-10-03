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Posted 3 октября 2019, 09:13

Published 3 октября 2019, 09:13

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

ОНФ: убирать контейнерные площадки для мусора из дворов многоквартирных домов нельзя

ОНФ: убирать контейнерные площадки для мусора из дворов многоквартирных домов нельзя

3 октября 2019, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Однако белгородские власти предложили демонтировать площадки, а мусор забирать у жильцов по графику.

О такой инициативе рассказали жители сёл Кустовое Яковлевского горокруга и Репное Белгородского района. По их словам, местные власти предложили убрать из дворов многоквартирных домов контейнерные площадки. Жильцы же должны по графику передавать отходы прямо в мусоровозы.

Эту инициативу не оценили в Общероссийском народном фронте. В ОНФ подчеркнули, что индивидуальный сбор мусора возможен только в районах ИЖС, но не подходит для многоквартирных домов.

Сергей Тютюнов, сопредседатель регштаба ОНФ, убеждён, что такая схема сбора по графику неприемлема и незаконна. Кроме этого, нельзя сносить старую контейнерную площадку без строительства новой.

Активисты ОНФ обратились в администрации Яковлевского горокруга и Белгородского района с призывом отказаться от сноса контейнерных площадок.

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#Новости#Общество#Белгородский район#Мусор#Дворы#Мусорная реформа#Яковлевский городской округ
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