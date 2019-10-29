МСП Банк увеличивает максимальный объём кредита субъектам МСП до 2 млрд рублей

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли МСП в ВВП нашей страны. С помощью такого механизма государство имеет возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой стороны – выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по ключевым направлениям. В течение 2019 года МСП Банк выдал малым и средним компаниям в рамках программы Минэкономразвития кредитные средства общим объёмом более 15 млрд рублей, по данному показателю банк занимает третье место среди всех уполномоченных банков России. И с помощью нашей акции мы планируем эти показатели увеличить».