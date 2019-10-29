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МСП Банк увеличивает максимальный объём кредита субъектам МСП до 2 млрд рублей

29 октября 2019, 10:44
Фото: МСП Банк
МСП Банк в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития РФ увеличивает максимальный размер кредита для малых и средних предпринимателей до 2 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов.

Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен и составляет 10 лет. Ранее МСП Банк сообщил о дополнительном снижении ставки по кредитам в рамках данной программы.

Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка:

  • 7,75 % годовых на любые цели для предпринимателей, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах банка (резиденты ДФО, СКФО и моногородов, высокотехнологичные стартапы и газели, сельскохозяйственные кооперативы, предприниматели в сфере спорта, представители семейного бизнеса и «серебряного бизнеса» (старше 45 лет), женщины-предприниматели, а также представители прочих ниш, с полным списком которых можно познакомиться на сайте банка: https://mspbank.ru/credit-low/);
  • 8,0 % годовых на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса;
  • 8,25 % годовых на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Льготные ставки действуют в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития РФ. Заявку на кредит можно подать дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru) с помощью электронной подписи. Подробную консультацию можно получить через региональную сеть банка, которая насчитывает 41 центр консультирования предпринимателей по всей России, а также через агентскую сеть банка.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли МСП в ВВП нашей страны. С помощью такого механизма государство имеет возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой стороны – выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по ключевым направлениям. В течение 2019 года МСП Банк выдал малым и средним компаниям в рамках программы Минэкономразвития кредитные средства общим объёмом более 15 млрд рублей, по данному показателю банк занимает третье место среди всех уполномоченных банков России. И с помощью нашей акции мы планируем эти показатели увеличить».

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100 % акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация “МСП”»). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru

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