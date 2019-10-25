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Белгородстат: средняя зарплата учителя в Белгородской области – 24 тысячи рублей

25 октября 2019, 10:02
Фото: Сергей Егоров / ИА «Бел.Ру»
зарплата
В августе текущего года средняя номинальная начисленная зарплата работников региональных организаций составила 34 049 рублей.

Рост по сравнению с прошлогодним показателем составил 6,7 %. При этом уровень реальной зарплаты составил 102,5 %, хотя в августе 2018-го он оценивался в 105,2 %.

Среди регионов ЦФО средний уровень зарплат белгородцев выше, чем у жителей Тамбовской области на 6 232 рубля, Воронежской – на 2 148 рублей, Курской – на 1 813 рублей и Липецкой – на 291 рубль.

Больше всего в Белгородской области получают сотрудники, занятые в металлургическом производстве – 55 610 рублей, в финансовой и страховой сферах – 50 075 рублей и в деятельности по добыче полезных ископаемых – 49 059 рублей.

Самые низкие зарплаты в регионе у работников предприятий по производству одежды (14 299 рублей) и готовых изделий (20 383 рубля), а также организаций, осуществляющих административную деятельность и производящих сопутствующие допуслуги (19 176 рублей). Средняя оплата труда работников сферы здравоохранения и соцуслуг в августе составила 32 394 рубля, образования – 24 224 рубля.

Напомним, в сентябре классные руководители в Белгородской области получили увеличенные в пять раз надбавки за классное руководство. В итоге дополнительная сумма без учёта двух часов неаудиторной занятости в среднем составляет 5 582 рубля, тогда как наличие этих двух часов добавляет ещё 1 322 рубля.

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#Новости#Белгородстат#Учитель#Зарплата#Белгородская область#Экономика
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