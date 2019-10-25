Белгородстат: средняя зарплата учителя в Белгородской области – 24 тысячи рублей

Напомним, в сентябре классные руководители в Белгородской области получили увеличенные в пять раз надбавки за классное руководство. В итоге дополнительная сумма без учёта двух часов неаудиторной занятости в среднем составляет 5 582 рубля, тогда как наличие этих двух часов добавляет ещё 1 322 рубля.