Белгородские власти подняли зарплату бюджетникам

Согласно постановлению областного правительства, зарплату за счёт регионального и местных бюджетов увеличили сотрудникам казённых, бюджетных и автономных учреждений, не предусмотренных указами главы государства от 7 мая 2012 года. С 1 октября размер оплаты их труда вырос на 4,3 %. Аналогичное повышение рекомендовано провести администрациям муниципальных районов и городских округов. Документ вступил в силу с момента его официальной публикации.