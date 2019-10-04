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Белгородские власти подняли зарплату бюджетникам

4 октября 2019, 15:00
Фото: Евгений Грицков/Бел.Ру
Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Савченко.

Согласно постановлению областного правительства, зарплату за счёт регионального и местных бюджетов увеличили сотрудникам казённых, бюджетных и автономных учреждений, не предусмотренных указами главы государства от 7 мая 2012 года. С 1 октября размер оплаты их труда вырос на 4,3 %. Аналогичное повышение рекомендовано провести администрациям муниципальных районов и городских округов. Документ вступил в силу с момента его официальной публикации.

Напомним, с этого же дня в Белгородской области подняли должностные оклады чиновникам более высокого ранга. Так, на 4,3 % выросли зарплаты работников органов исполнительной власти, госорганов региона, замещающих должности, приравненные к условиям оплаты труда гражданских госслужащих и не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также вспомогательного персонала в областном правительстве.

Напомним, Белгородская область заняла 48-е место по росту зарплат в 2019 году. Насколько выросли доходы белгородцев, рассказали в Белгородстате.

На этой неделе аналитики выяснили, какая зарплата должны быть для счастья.

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#Новости#Бюджетники#Зарплата#Правительство#Экономика
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