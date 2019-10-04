Белгородские власти подняли зарплату бюджетникам

Согласно постановлению областного правительства, зарплату за счёт регионального и местных бюджетов увеличили сотрудникам казённых, бюджетных и автономных учреждений, не предусмотренных указами главы государства от 7 мая 2012 года. С 1 октября размер оплаты их труда вырос на 4,3 %. Аналогичное повышение рекомендовано провести администрациям муниципальных районов и городских округов. Документ вступил в силу с момента его официальной публикации.
Напомним, с этого же дня в Белгородской области подняли должностные оклады чиновникам более высокого ранга. Так, на 4,3 % выросли зарплаты работников органов исполнительной власти, госорганов региона, замещающих должности, приравненные к условиям оплаты труда гражданских госслужащих и не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также вспомогательного персонала в областном правительстве.