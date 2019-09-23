Белгородская область заняла 48-е место по росту зарплат в 2019 году

Согласно исследованию РИА «Новости», по росту среднемесячной номинальной начисленной зарплаты Белгородская область занимает лишь 48-е место: за полгода её уровень увеличился на 6,6 %, до 28,6 тыс. рублей. При этом в Курской области рост составил 6,9 % (27,3 тыс.), как и в Тамбовской. Правда, средняя зарплата в этом регионе гораздо ниже – 23,9 тыс. рублей.