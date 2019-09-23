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Posted 23 сентября 2019, 07:48

Published 23 сентября 2019, 07:48

Modified 20 августа 2024, 05:30

Updated 20 августа 2024, 05:30

Белгородская область заняла 48-е место по росту зарплат в 2019 году

Белгородская область заняла 48-е место по росту зарплат в 2019 году

23 сентября 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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В целом уровень оплаты труда в первом полугодии увеличился во всех регионах РФ.

Согласно исследованию РИА «Новости», по росту среднемесячной номинальной начисленной зарплаты Белгородская область занимает лишь 48-е место: за полгода её уровень увеличился на 6,6 %, до 28,6 тыс. рублей. При этом в Курской области рост составил 6,9 % (27,3 тыс.), как и в Тамбовской. Правда, средняя зарплата в этом регионе гораздо ниже – 23,9 тыс. рублей.

Из всего Черноземья по уровню изменений среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2019-го Воронежская область оказалась в самом конце: +6,5 % (28,3 тыс.). К слову, в целом по стране средний показатель оплаты труда составил 46,2 тыс. рублей.

Лидером рейтинга с ростом в 14,7 % стала Костромская область. В среднем жители этого региона за первое полугодие получили 26,9 тыс. рублей. Следом идут Республика Тыва – 12,4 % (34 тыс.) и Магаданская область – 11,6 % (77,8 тыс.). Самые невысокие показатели по росту среднемесячной зарплаты у Северной Осетии (+3,5 %, 24,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (+3,2 %, 53,5 тыс.) и ЯНАО (+2,3 %, 90,4 тыс.).

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