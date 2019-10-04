Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Posted 4 октября 2019, 07:16
Published 4 октября 2019, 07:16
Modified 20 августа 2024, 04:34
Updated 20 августа 2024, 04:34
Аналитики сервиса Superjob подвели итоги исследования среди 2,5 тыс. человек. Оказалось, что для счастья гражданам страны в среднем нужно получать зарплату в 161 тыс. рублей. К слову, мужчинам хватит и 118 тыс., тогда как представительницам прекрасного пола требуется 138 тыс.
Высокие запросы у респондентов старше 35 лет (172 тыс. рублей), а также у тех, чья нынешняя зарплата превышает 80 тыс. (238 тыс.). Россиянам, получающим меньше 30 тыс., будет достаточно и 117 тыс. рублей.
Наиболее высокие ожидания по зарплатам у москвичей, которым для полного счастья необходимо ежемесячно получать 212 тыс. рублей. За ними идут жители Владивостока (205 тыс. рублей) и Ростова-на-Дону (200 тыс.). Лидеры по невысоким запросам – жители Липецка (124 тыс.), Кирова (120 тыс.) и Оренбурга (115 тыс.), сообщает ТАСС.
Напомним, за текущий год уровень зарплат в Белгородской области увеличился на 6,6 %, до 28,6 тыс. рублей. Среди остальных регионов страны этот результат поставил область только на 48-ю строчку, а лидером рейтинга с ростом в 14,7 % стала Костромская область.