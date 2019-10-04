Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Напомним, за текущий год уровень зарплат в Белгородской области увеличился на 6,6 %, до 28,6 тыс. рублей. Среди остальных регионов страны этот результат поставил область только на 48-ю строчку, а лидером рейтинга с ростом в 14,7 % стала Костромская область.