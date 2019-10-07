Жители Белгорода вышли на митинг за рост зарплаты

Ключевой фактор достойного труда – достойная заработная плата. К сожалению, сегодня в нашей стране складывается очень печальная ситуация. И мы собрались, чтобы высказать свою позицию о наболевших проблемах общества. Мы пришли, чтобы решить проблемы с теми, кто не выполняет свои требования по отношению к заработной плате.Николай Шаталов