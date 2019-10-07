Жители Белгорода вышли на митинг за рост зарплаты

Акция проводится ежегодно по инициативе Международной конфедерации профсоюзов (МКП). В этот день рабочие выходят на массовые мероприятия ради привлечения внимания к проблемам условий труда.
В 2019 году в России акция прошла под общим лозунгом «За реальный рост заработной платы!». С 1 по 7 октября в стране прошли, по предварительным данным, 120 пикетов и 21 митинг. По планам организаторов, участвовать в них должны были 1,4 млн человек.
В Белгороде 7 октября тоже состоялся митинг. Представители профсоюзов в парке Победы требовали реального повышения зарплаты, особенно для учителей и медиков.
На митинге среди прочих выступил председатель областного объединения организаций профсоюзов, депутат областной Думы Николай Шаталов.
Ключевой фактор достойного труда – достойная заработная плата. К сожалению, сегодня в нашей стране складывается очень печальная ситуация. И мы собрались, чтобы высказать свою позицию о наболевших проблемах общества. Мы пришли, чтобы решить проблемы с теми, кто не выполняет свои требования по отношению к заработной плате.Николай Шаталов
В основном дискуссии и выступления митингующих касались низкой заработной платы, говорили о бедности людей и невозможности жить с такими доходами. Особое внимание акцентировали на доходах учителей и воспитателей.
Как можно жить на такую заработную плату? Наши труженики – бедные. Нельзя работать на такую заработную плату, на неё можно только выживать.Любовь Киреева, депутат горсовета, председатель областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
По мнению участников митинга, заработная плата должна расти так же, как растут цены на продукты, медикаменты и ЖКХ, и необходимо добиться перерасчёта прожиточного минимума. В таких условиях особенно трудно приходится молодым специалистам, так как работодатели не хотят брать их на работу, предъявляя слишком высокие требования и низкие зарплаты. Поэтому молодёжь – одна из самых незащищённых групп, нуждающаяся в защите государства.
Участники митинга приняли резолюцию, документ направят в органы законодательной и исполнительной власти.
Кроме этого, в рамках всероссийского движения прошла акция «Пусть говорят», на которой молодые белгородцы высказались о достойной зарплате. 3 октября состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
По данным регионального объединения профсоюзов, в тематических мероприятиях в общей сложности участвовали более 5,5 тыс. белгородцев.