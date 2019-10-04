В Белгороде подорожал бензин

Подорожание бензина в последнюю неделю сентября наблюдалось в 32 городах, однако в Белгороде увеличение стоимости было заметнее всего – на 0,5 %. Уменьшилась цена в Красноярске и Севастополе – на 0,2 %, в Краснодаре и Ярославле – на 0,1 %, сообщили в Федеральной службе госстатистики.