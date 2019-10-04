В Белгороде подорожал бензин

Posted 4 октября 2019, 08:36
Published 4 октября 2019, 08:36
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
Средняя стоимость бензина АИ-92 за семь дней выросла с 42,09 до 42,27 рубля за литр. Топливо марки АИ-95 увеличилось в цене с 45,37 до 45,67 рубля.
Бензин автомобильной марки АИ-98 подорожал с 51,13 до 51,43 рубля. Стоимость дизельного топлива на 30 сентября составила 45,38 рубля, неделей ранее – 45,25 рубля.
Подорожание бензина в последнюю неделю сентября наблюдалось в 32 городах, однако в Белгороде увеличение стоимости было заметнее всего – на 0,5 %. Уменьшилась цена в Красноярске и Севастополе – на 0,2 %, в Краснодаре и Ярославле – на 0,1 %, сообщили в Федеральной службе госстатистики.
Напомним, что Евгений Савченко поручил снизить закупки бензина для бюджетных организаций на 25 %. На такой показатель должны выйти к 2021 году.
Ранее в региональном Роспотребнадзоре рассказали, куда белгородцы могут жаловаться на качество бензина и его недолив.