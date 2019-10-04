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Posted 4 октября 2019, 08:36

Published 4 октября 2019, 08:36

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

В Белгороде подорожал бензин

В Белгороде подорожал бензин

4 октября 2019, 08:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бензин
О результатах мониторинга цен на топливо с 23 по 30 сентября сообщает Белгородстат.

Средняя стоимость бензина АИ-92 за семь дней выросла с 42,09 до 42,27 рубля за литр. Топливо марки АИ-95 увеличилось в цене с 45,37 до 45,67 рубля.

Бензин автомобильной марки АИ-98 подорожал с 51,13 до 51,43 рубля. Стоимость дизельного топлива на 30 сентября составила 45,38 рубля, неделей ранее – 45,25 рубля.

Подорожание бензина в последнюю неделю сентября наблюдалось в 32 городах, однако в Белгороде увеличение стоимости было заметнее всего – на 0,5 %. Уменьшилась цена в Красноярске и Севастополе – на 0,2 %, в Краснодаре и Ярославле – на 0,1 %, сообщили в Федеральной службе госстатистики.

Напомним, что Евгений Савченко поручил снизить закупки бензина для бюджетных организаций на 25 %. На такой показатель должны выйти к 2021 году.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре рассказали, куда белгородцы могут жаловаться на качество бензина и его недолив.

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#Новости#Экономика#Белгородстат#Бензин#Подорожание#Белгород
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