Бензин по пол-литра: продуктовый даунсайзинг могут перенять АЗС

В числе любителей даунсайзинга оказались не только производители молока. Так, питьевой йогурт «Чудо» сначала уменьшился с 500 г до 420, а теперь и вовсе до 290 г. Упаковку сметаны в 250 г давно вытеснили широкие баночки по 180 г, а стандартная упаковка яиц меняется с десяти на девять штук. При этом стоимость продукта не меняется: по данным журнала «Росконтроль», из-за даунсайзинга потребители стали тратить в среднем на 18 % больше.