Бензин по пол-литра: продуктовый даунсайзинг могут перенять АЗС

Posted 24 июля 2019, 06:41
Published 24 июля 2019, 06:41
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
Приём, который в последние годы активно используют производители, называется «скрытый» даунсайзинг. Особенно широко он распространён в молочной промышленности: на полках магазинов часто попадаются пакеты ёмкостью 930 мл и даже меньше.
В числе любителей даунсайзинга оказались не только производители молока. Так, питьевой йогурт «Чудо» сначала уменьшился с 500 г до 420, а теперь и вовсе до 290 г. Упаковку сметаны в 250 г давно вытеснили широкие баночки по 180 г, а стандартная упаковка яиц меняется с десяти на девять штук. При этом стоимость продукта не меняется: по данным журнала «Росконтроль», из-за даунсайзинга потребители стали тратить в среднем на 18 % больше.
На приём обратили внимание авторы исследования института GfK-Russia, на которых ссылается издание Deutsche Welle. При этом в работе отмечается и повышенная осознанность потребителей: если в 2012 году на объёмы тары смотрели 29 % покупателей, то в 2018-м их уже насчитывается 47 %. Вероятно, на это повлияли снижение доходов россиян и более тщательный выбор продуктов.
Такая практика может распространиться и на бензин. В этом случае водители будут платить не за литр топлива, а за 0,5. В начале года такие прогнозы давали на радиостанции «Говорит Москва», в качестве причины называя скачки цен на бензин, рост акцизов и повышение НДС.