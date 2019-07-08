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Posted 8 июля 2019, 12:55

Published 8 июля 2019, 12:55

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

Налоговый манёвр увеличит цены на бензин до 51 рубля

Налоговый манёвр увеличит цены на бензин до 51 рубля

8 июля 2019, 12:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бензин
О результате постепенного обнуления пошлины на экспорт нефти и увеличения ставки НДПИ рассказали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

В «Мониторинге экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития» говорится, что к 2020 году на российских заправках бензин подорожает до 48,97 руб./литр. Через год цена поднимется до 49,58 руб., в 2022-м – до 50,19 руб., в 2023-м – до 50,80, а к 2024 году литр будет стоить 51,41 руб.

В качестве альтернативы специалисты предлагают единовременно отменить пошлины и увеличить ставки НДПИ на величину, равную уменьшению экспортной пошлины на нефть. Это может не только дать больший итоговый бюджетный эффект за шесть лет, но также позволит уменьшить затраты на поддержку отечественной нефтепереработки и сдержать рост розничных цен.

В этом случае бензин в 2019 году доберётся до 47,91 руб./литр, а к 2024 году – до 48,67 руб. Отсутствие «ручного регулирования» отрасли уменьшит неопределённость для инвесторов и предпринимателей, правда, вместе с этим упадут поступления в дорожные фонды из-за сокращения акцизных платежей. Выходом из ситуации эксперты называют межбюджетные трансферты или целевое финансирование.

В Белгороде ситуация с ценами на топливо остаётся пока стабильной. С 1 июля незначительное подорожание наблюдается на марку АИ-92 на автозаправках «Роснефть» (на 20 копеек) и «ЛТК» (на 50 копеек). На заправках «Лукойл» цены за эти дни не изменились. А на отдельных АЗС «Газпром» цены по сравнению с 30 июня наоборот стали немного ниже.

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