Налоговый манёвр увеличит цены на бензин до 51 рубля

В Белгороде ситуация с ценами на топливо остаётся пока стабильной. С 1 июля незначительное подорожание наблюдается на марку АИ-92 на автозаправках «Роснефть» (на 20 копеек) и «ЛТК» (на 50 копеек). На заправках «Лукойл» цены за эти дни не изменились. А на отдельных АЗС «Газпром» цены по сравнению с 30 июня наоборот стали немного ниже.