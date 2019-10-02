Старый Оскол начал отопительный сезон раньше Белгорода

Posted 2 октября 2019, 12:39
Published 2 октября 2019, 12:39
Modified 1 декабря 2024, 08:47
Updated 1 декабря 2024, 08:47
Тепло начали подавать на соцобъекты, в квартиры и остальным потребителям. В администрации напомнили, что пуск производится по утверждённому графику, а для запуска всей системы обычно требуется два-три дня.
Ранее глава региона Евгений Савченко, выступая на оперативном заседании правительства Белгородской области, рекомендовал разработать новые стандарты для начала отопительного сезона в многоквартирных домах. Он попросил отойти от советских требований и подавать тепло тогда, «когда люди хотят». Заметим, что батареи в жилых домах работают лишь в десяти муниципалитетах.
Позже Белгородская прокуратура оценила готовность жилищного фонда к переходу на зимний режим в 97 %. Вместе с этим Ростехнадзор обнаружили «существенные нарушения» на объектах теплоснабжения и электроэнергетики в Белгороде, Корочанском, Красненском и Чернянском районах, Новооскольском и Яковлевском городских округах.
Серьёзная ситуация обстоит и с оплатой тепло- и электроэнергии предприятиями ЖКХ, которые обслуживают соцучреждения и жилые дома. Сейчас их долг составляет 56 млн рублей, а с начала года выплачено 15,5 млн.