Старый Оскол начал отопительный сезон раньше Белгорода

Ранее глава региона Евгений Савченко, выступая на оперативном заседании правительства Белгородской области, рекомендовал разработать новые стандарты для начала отопительного сезона в многоквартирных домах. Он попросил отойти от советских требований и подавать тепло тогда, «когда люди хотят». Заметим, что батареи в жилых домах работают лишь в десяти муниципалитетах.