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Posted 2 октября 2019, 12:39

Published 2 октября 2019, 12:39

Modified 1 декабря 2024, 08:47

Updated 1 декабря 2024, 08:47

Старый Оскол начал отопительный сезон раньше Белгорода

Старый Оскол начал отопительный сезон раньше Белгорода

2 октября 2019, 12:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
В первые многоквартирные дома тепло поступило 30 сентября. Полный запуск должны завершить 2 октября.

Тепло начали подавать на соцобъекты, в квартиры и остальным потребителям. В администрации напомнили, что пуск производится по утверждённому графику, а для запуска всей системы обычно требуется два-три дня.

Ранее глава региона Евгений Савченко, выступая на оперативном заседании правительства Белгородской области, рекомендовал разработать новые стандарты для начала отопительного сезона в многоквартирных домах. Он попросил отойти от советских требований и подавать тепло тогда, «когда люди хотят». Заметим, что батареи в жилых домах работают лишь в десяти муниципалитетах.

Позже Белгородская прокуратура оценила готовность жилищного фонда к переходу на зимний режим в 97 %. Вместе с этим Ростехнадзор обнаружили «существенные нарушения» на объектах теплоснабжения и электроэнергетики в Белгороде, Корочанском, Красненском и Чернянском районах, Новооскольском и Яковлевском городских округах.

Серьёзная ситуация обстоит и с оплатой тепло- и электроэнергии предприятиями ЖКХ, которые обслуживают соцучреждения и жилые дома. Сейчас их долг составляет 56 млн рублей, а с начала года выплачено 15,5 млн.

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