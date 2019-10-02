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Posted 2 октября 2019, 10:00

Published 2 октября 2019, 10:00

Modified 20 августа 2024, 00:19

Updated 20 августа 2024, 00:19

Ростехнадзор нашёл нарушения при подготовке к отопительному сезону в Белгороде

Ростехнадзор нашёл нарушения при подготовке к отопительному сезону в Белгороде

2 октября 2019, 10:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Такая же ситуация сложилась ещё в пяти муниципалитетах региона.

В Белгородской области прокуроры обсудили вопросы законности при подготовке к очередному отопительному сезону. По данным ведомства, жилфонд региона готов к переходу на зимний режим на 97 %. Тепло уже поставляется в больницы и школы.

Однако Верхне-Донское управление Ростехнадзора нашло «существенные нарушения» на объектах теплоснабжения и электроэнергетики. Недочёты выявили в Белгороде, Корочанском, Красненском и Чернянском районах, Новооскольском и Яковлевском горокругах. Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.

По оплате тепло- и электроэнергии предприятия ЖКХ, обслуживающие социальные учреждения и жилые дома, задолжали 56 млн рублей. С начала года долг удалось погасить на 15,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Ранее Евгений Савченко порекомендовал разработать новые правила для начала отопительного сезона. Он призвал не ориентироваться на «восемь градусов», а дать тепло людям тогда, когда они того хотят.

В Белгороде отопление появилось в больницах, школах и детсадах с 23 сентября. На день позже к старту отопительного сезона в соцучреждениях подключился Старый Оскол.

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