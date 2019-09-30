За отсутствие отчёта о продаже спиртного белгородская компания выплатила штраф

Posted 30 сентября 2019, 08:22
Published 30 сентября 2019, 08:22
Modified 20 августа 2024, 01:49
Updated 20 августа 2024, 01:49
Белгородские судебные приставы взыскали штраф с ООО «Селена». Организация не предоставила в установленный срок декларацию об объёмах реализованного алкоголя. Департамент экономразвития по Белгородской области потребовал выплатить штраф за нарушение, но компания проигнорировала требование.
Ведомство передало исполнительный документ в белгородское управление ФСПП. Судебные приставы применили принудительные меры по взысканию штрафа с должника. В итоге со счёта компании списали 50 тысяч за административное правонарушение по ст. 15. 13 КоАП РФ.
За нарушение порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции ООО «Селена» лишилось 50 тысяч рублей. Списали и 10 тыс. рублей исполнительского сбора.
Напомним, что в Белгородской области продажи алкогольной продукции с 2010 года сократились почти на четверть. При этом говорить о том, что россияне стали меньше пить, нельзя. Эксперты утверждают, что снижение продаж качественного алкоголя может говорить о том, что население переходит на незаконные, но более дешёвые напитки.
Минздрав серьёзно обеспокоен проблемой потребления спиртного и предлагает запретить его употребление на корпоративных мероприятиях. Зато «Почта России» планирует создать «центры притяжения» граждан в малонаселённых пунктах. Для этого в отделениях почты хотят продавать алкоголь и лекарства.