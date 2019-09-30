За отсутствие отчёта о продаже спиртного белгородская компания выплатила штраф

Напомним, что в Белгородской области продажи алкогольной продукции с 2010 года сократились почти на четверть. При этом говорить о том, что россияне стали меньше пить, нельзя. Эксперты утверждают, что снижение продаж качественного алкоголя может говорить о том, что население переходит на незаконные, но более дешёвые напитки.