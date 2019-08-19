Минздрав хочет запретить перекуры на работе и ввести трезвые корпоративы

В проекте «Укрепление здоровья работающих» изложены несколько корпоративных практик, которые должны повысить эффективность труда и снизить стресс. В частности, злостных курильщиков Минздрав предлагает штрафовать, а отказавшихся от этой привычки – поощрять. Для расчёта величины премии может быть использован калькулятор, демонстрирующий экономическую выгоду при отказе от сигарет.
Места общего пользования хотят оснастить детекторами дыма, а в пакет ДМС включить помощь и лечение табачной зависимости. Специалисты ведомства предлагают разместить в офисах зоны для физических упражнений и тарелки с фруктами.
Одной из действенных мер по снижению употребления алкоголя в ведомстве считают проведение «трезвых» корпоративов. По мнению авторов инициативы, главное – показать людям, что праздник может обойтись без спиртного. Для выявления же заядлых любителей выпить работодателям предлагается проводить проверки с помощью алкотестера.
В числе других инициатив Минздрава – исключение из меню общепита или вендинговых автоматов чипсов и газировки, добавление тематических дней здорового питания, создание комнат психоэмоциональной разгрузки, а также проведение семинаров по психологическому благополучию и тестирования для контроля за психоэмоциональным состоянием сотрудников.