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Минздрав хочет запретить перекуры на работе и ввести трезвые корпоративы

19 августа 2019, 07:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Минздраве придумали, как работодателям снизить расходы на медицинскую и страховую помощь, а их сотрудникам укрепить здоровье.

В проекте «Укрепление здоровья работающих» изложены несколько корпоративных практик, которые должны повысить эффективность труда и снизить стресс. В частности, злостных курильщиков Минздрав предлагает штрафовать, а отказавшихся от этой привычки – поощрять. Для расчёта величины премии может быть использован калькулятор, демонстрирующий экономическую выгоду при отказе от сигарет.

Места общего пользования хотят оснастить детекторами дыма, а в пакет ДМС включить помощь и лечение табачной зависимости. Специалисты ведомства предлагают разместить в офисах зоны для физических упражнений и тарелки с фруктами.

Одной из действенных мер по снижению употребления алкоголя в ведомстве считают проведение «трезвых» корпоративов. По мнению авторов инициативы, главное – показать людям, что праздник может обойтись без спиртного. Для выявления же заядлых любителей выпить работодателям предлагается проводить проверки с помощью алкотестера.

В числе других инициатив Минздрава – исключение из меню общепита или вендинговых автоматов чипсов и газировки, добавление тематических дней здорового питания, создание комнат психоэмоциональной разгрузки, а также проведение семинаров по психологическому благополучию и тестирования для контроля за психоэмоциональным состоянием сотрудников.

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