Минздрав хочет запретить перекуры на работе и ввести трезвые корпоративы

В проекте «Укрепление здоровья работающих» изложены несколько корпоративных практик, которые должны повысить эффективность труда и снизить стресс. В частности, злостных курильщиков Минздрав предлагает штрафовать, а отказавшихся от этой привычки – поощрять. Для расчёта величины премии может быть использован калькулятор, демонстрирующий экономическую выгоду при отказе от сигарет.