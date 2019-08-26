В отделениях «Почты России» могут появиться аптеки и алкомаркеты

По данным «Известий», оператор собирается продавать в своих точках алкоголь, лекарства и товары народного потребления, а также оказывать различные госуслуги. Для этого ФГУП просит 85 млрд рублей, из которых 66,4 млрд уйдёт на техническую модернизацию, 10,8 млрд – на капремонт, а 7,7 млрд – на расширение площадей.