В отделениях «Почты России» могут появиться аптеки и алкомаркеты

Posted 26 августа 2019, 09:26
Published 26 августа 2019, 09:26
Modified 1 декабря 2024, 08:22
Updated 1 декабря 2024, 08:22
Новую концепцию почтовый оператор уже отправил в Минкомсвязи и Минфин.
Согласно документу, изменения продиктованы переходом на электронные письма и прогнозом сокращения объёмов корреспонденции в 1,5 раза к 2023 году. Модернизация включает в себя создание «центров притяжения» в населённых пунктах, где проживают до 20 тыс. человек.
По данным «Известий», оператор собирается продавать в своих точках алкоголь, лекарства и товары народного потребления, а также оказывать различные госуслуги. Для этого ФГУП просит 85 млрд рублей, из которых 66,4 млрд уйдёт на техническую модернизацию, 10,8 млрд – на капремонт, а 7,7 млрд – на расширение площадей.
Также планируется создание новых видов отделений: пункта почтовой связи на арендованных площадях, передвижных и модульных отделений. Однако источник издания считает, что «Почта» может столкнуться с проблемой с точки зрения финансирования, поскольку просит большие деньги на непрофильную для неё деятельность.