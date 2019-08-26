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Posted 26 августа 2019, 09:26

Published 26 августа 2019, 09:26

Modified 1 декабря 2024, 08:22

Updated 1 декабря 2024, 08:22

В отделениях «Почты России» могут появиться аптеки и алкомаркеты

В отделениях «Почты России» могут появиться аптеки и алкомаркеты

26 августа 2019, 09:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бюджет
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета страны на реструктуризацию.

Новую концепцию почтовый оператор уже отправил в Минкомсвязи и Минфин.

Согласно документу, изменения продиктованы переходом на электронные письма и прогнозом сокращения объёмов корреспонденции в 1,5 раза к 2023 году. Модернизация включает в себя создание «центров притяжения» в населённых пунктах, где проживают до 20 тыс. человек.

По данным «Известий», оператор собирается продавать в своих точках алкоголь, лекарства и товары народного потребления, а также оказывать различные госуслуги. Для этого ФГУП просит 85 млрд рублей, из которых 66,4 млрд уйдёт на техническую модернизацию, 10,8 млрд – на капремонт, а 7,7 млрд – на расширение площадей.

Также планируется создание новых видов отделений: пункта почтовой связи на арендованных площадях, передвижных и модульных отделений. Однако источник издания считает, что «Почта» может столкнуться с проблемой с точки зрения финансирования, поскольку просит большие деньги на непрофильную для неё деятельность.

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#Новости#Экономика#Субсидии#Почта россии#Бюджет#Реорганизация
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