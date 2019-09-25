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Posted 25 сентября 2019, 11:58

Published 25 сентября 2019, 11:58

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

«Отопительный флешмоб» в России: граждане негодуют, чиновники обещают

«Отопительный флешмоб» в России: граждане негодуют, чиновники обещают

25 сентября 2019, 11:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С началом осени и первых заморозков россияне всё чаще жалуются на холод в квартирах, а представители власти пытаются наработать имидж на этой теме.

Осень закономерно привела к поре первых заморозков, а вместе с ней – к бесконечному негодованию россиян в соцсетях. Жалуются граждане – жители многоэтажек с центральным отоплением – на холодные батареи. Претензии справедливо адресуются коммунальщикам и чиновникам.

Первые на жалобы реагируют спокойно: сотрудники котельных работают по единым для всей страны стандартам. Напомним, что отопление могут дать при условии, если в течение пяти дней температура держится меньше +8 °С. Исключения могут сделать только для больниц, школ и детсадов и прочих социальных объектов.

Включать отопление из-за скачков температуры по первому возгласу потребителей невозможно. Сети могут не выдержать, а это приведёт к печальным последствиям: порывам, затоплению и отсутствию тепла в квартирах зимой.

К тому же, живут люди в разных домах. Одни действительно страдают от бесконечных сквозняков в старых многоэтажках, другим же повезло с теплоизоляцией стен и хорошими окнами. Поэтому все довольными быть не могут.

И только чиновники, похоже, рады этой теме. Они старательно раздают поручения как можно скорее дать людям тепло и сыплют обещаниями. К такому «отопительному флешмобу» уже присоединились, например, мэр Воронежа Вадим Кстенин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и другие. При этом политики забывают о тех самых единых стандартах, желая в очередной раз попиариться на больной для людей теме.

Хотя можно было бы доступно объяснить, почему стоит немного потерпеть. Или же попытаться реально изменить ситуацию: переселить граждан из ветхого и аварийного жилья, провести утепление домов, повысить программы энергоэффективности. Деньги на это, судя по объёмам Фонда национального благосостояния, есть.

Однако всё это слишком сложно и не так уж и быстро. Поэтому чиновники продолжают раздавать на камеры очередные обещания, которые часто невыполнимы, заключают «Новые известия».

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#Новости#Общество#Отопление
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