«Отопительный флешмоб» в России: граждане негодуют, чиновники обещают

И только чиновники, похоже, рады этой теме. Они старательно раздают поручения как можно скорее дать людям тепло и сыплют обещаниями. К такому «отопительному флешмобу» уже присоединились, например, мэр Воронежа Вадим Кстенин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и другие. При этом политики забывают о тех самых единых стандартах, желая в очередной раз попиариться на больной для людей теме.