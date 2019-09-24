Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом

В продуктах с пальмовым маслом, которые продаются в каждом магазине страны и поставляются в образовательные учреждения, чешские эксперты обнаружили глицидиловые эфиры (GE), содержащиеся в техническом пальмовом масле. Если в Евросоюзе этот параметр контролируется, то российские техрегламенты его пропускают.