Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом

Posted 24 сентября 2019, 08:14
Published 24 сентября 2019, 08:14
Modified 20 августа 2024, 04:34
Updated 20 августа 2024, 04:34
В продуктах с пальмовым маслом, которые продаются в каждом магазине страны и поставляются в образовательные учреждения, чешские эксперты обнаружили глицидиловые эфиры (GE), содержащиеся в техническом пальмовом масле. Если в Евросоюзе этот параметр контролируется, то российские техрегламенты его пропускают.
Специалисты отмечают, что около 83 % пальмового масла содержит эфиры в количествах, сильно превышающих норму. При этом данный продукт входит в состав некоторой молочной продукции, чипсов и глазированных сырков.
Для организма человека GE может быть опасен, поскольку влияет на развитие рака, пишет «Царьград». Эту информацию подтверждают данные ВОЗ – специалисты организации связывают с канцерогеном 37 % онкозаболеваний в мире.