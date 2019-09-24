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Posted 24 сентября 2019, 08:14

Published 24 сентября 2019, 08:14

Modified 20 августа 2024, 04:34

Updated 20 августа 2024, 04:34

Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом

Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом

24 сентября 2019, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Оказалось, что отечественные техрегламенты не учитывают токсичный канцероген.

В продуктах с пальмовым маслом, которые продаются в каждом магазине страны и поставляются в образовательные учреждения, чешские эксперты обнаружили глицидиловые эфиры (GE), содержащиеся в техническом пальмовом масле. Если в Евросоюзе этот параметр контролируется, то российские техрегламенты его пропускают.

Специалисты отмечают, что около 83 % пальмового масла содержит эфиры в количествах, сильно превышающих норму. При этом данный продукт входит в состав некоторой молочной продукции, чипсов и глазированных сырков.

Для организма человека GE может быть опасен, поскольку влияет на развитие рака, пишет «Царьград». Эту информацию подтверждают данные ВОЗ – специалисты организации связывают с канцерогеном 37 % онкозаболеваний в мире.

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