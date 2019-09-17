Названы самые распространённые нарушения на выборах-2019

Posted 17 сентября 2019, 11:33
Published 17 сентября 2019, 11:33
Modified 20 августа 2024, 02:00
Updated 20 августа 2024, 02:00
В разговоре с «Новыми известиями» юрист заметила, что российское законодательство остаётся одним из самых сложных и запутанных в мире. Свою лепту вносят депутаты, которые из года в год меняют, дополняют и корректируют нормативные акты.
Одним из самых больных вопросов в стране являются выборы, поскольку с каждым нововведением в законодательстве юристам становится сложнее защищать их правильное проведение. По словам Филатовой, прошедший единый день голосования тому подтверждение.
В топ самых распространённых нарушений правозащитник включила аномально высокий показатель голосования на дому: 8 сентября были зафиксированы два сценария – урна едет в автомобиле без независимых наблюдателей, либо члены комиссий привозят больше бюллетеней, чем указано в реестре.
Причём тут возникают интересные моменты: члены УИКов, например, в Тульской области за две минуты обошли три разных дома. Другие представители комиссии семь километров преодолели за пять минут, а некоторые находились одновременно в разных квартирах. В КПРФ считают, что в нескольких районах региона результаты выборов были грубо фальсифицированы.
Второе место Филатова отдала вбросам. Их фиксировали в Тульской области, Мошенском районе Новгородской области, Татарстане. Для этого члены комиссии затягивали с подсчётом голосов, используя свои актёрские способности (обмороки) или внезапную необходимость сделать звонок. К слову, в Нурлатском районе Татарстана пошли дальше остальных регионов и вывозили невскрытые комплексы обработки избирательных бюллетеней.
На третьем месте рейтинга оказалось голосование по приказу руководства. В лидерах здесь Петербург: на минувших выборах каждый сотрудник госпредприятий и бюджетных структур заранее получал личный штрихкод, который потом сканировали на участке. Так отслеживали «уклонистов», которых к концу дня просили под угрозой штрафа или увольнения прийти и отдать свой голос на выборах.
Прошедшие выборы показали не только большие пробелы в законодательстве и невозможность обеспечить нормальный процесс голосования. Оказалось, что даже суды не спешат следовать букве закона, отказываясь замечать реальные нарушения.