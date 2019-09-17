Названы самые распространённые нарушения на выборах-2019

На третьем месте рейтинга оказалось голосование по приказу руководства. В лидерах здесь Петербург: на минувших выборах каждый сотрудник госпредприятий и бюджетных структур заранее получал личный штрихкод, который потом сканировали на участке. Так отслеживали «уклонистов», которых к концу дня просили под угрозой штрафа или увольнения прийти и отдать свой голос на выборах.