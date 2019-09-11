Водитель иномарки погиб в тройном ДТП в Белгородской области

Во вторник в Алексеевском округе на 211 км дороги Белгород – Новый Оскол – Советское в кювет опрокинулась Toyota Land Cruiser Prado – её 71-летний водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части. По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадал 71-летний пассажир.