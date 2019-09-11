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Posted 11 сентября 2019, 09:24

Published 11 сентября 2019, 09:24

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Водитель иномарки погиб в тройном ДТП в Белгородской области

Водитель иномарки погиб в тройном ДТП в Белгородской области

11 сентября 2019, 09:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Смертельная авария произошла вечером 10 сентября в Краснояружском районе.

По предварительной информации, на 52 км трассы Томаровка – Красная Яруга – Илёк-Пеньковка – Колотиловка 47-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, 21-летний водитель ВАЗ-21093 отделался повреждениями.

Во вторник в Алексеевском округе на 211 км дороги Белгород – Новый Оскол – Советское в кювет опрокинулась Toyota Land Cruiser Prado – её 71-летний водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части. По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадал 71-летний пассажир.

Участниками ДТП на 43 км дороги Крым – Ивня – Ракитное в Ракитянском районе стали Ford Focus и спецтехника: 65-летний водитель легкового авто не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с КО-823. Сидевший за рулём второй машины 25-летний мужчина получил повреждения.

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