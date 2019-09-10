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Posted 10 сентября 2019, 13:09

Published 10 сентября 2019, 13:09

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Администрация белгородской колонии незаконно поощряла и увольняла осуждённых

Администрация белгородской колонии незаконно поощряла и увольняла осуждённых

10 сентября 2019, 13:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Нарушения выявила специальная прокуратура, руководителю колонии внесено представление.

Валуйская спецпрокуратура проверила колонию-поселение № 8 регионального УФСИН и нашла ряд нарушений. Так, нескольких заключённых поощряли без законных на то оснований, другому же объявили выговор с нарушением порядка мер взыскания по ст. 117 УК РФ. Нескольких осуждённых привлекали к труду с нарушениями закона, а одного из них необоснованно уволили с работы.

Исполняющему обязанности руководителя колонии-поселения внесено представление об устранении нарушений. На акты о неправомерном поощрении и увольнении принесены протесты, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

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#Новости#Голосование по Конституции#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Администрация#Колония#Осуждённые
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