Администрация белгородской колонии незаконно поощряла и увольняла осуждённых

Posted 10 сентября 2019, 13:09
Published 10 сентября 2019, 13:09
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
Валуйская спецпрокуратура проверила колонию-поселение № 8 регионального УФСИН и нашла ряд нарушений. Так, нескольких заключённых поощряли без законных на то оснований, другому же объявили выговор с нарушением порядка мер взыскания по ст. 117 УК РФ. Нескольких осуждённых привлекали к труду с нарушениями закона, а одного из них необоснованно уволили с работы.
Исполняющему обязанности руководителя колонии-поселения внесено представление об устранении нарушений. На акты о неправомерном поощрении и увольнении принесены протесты, сообщили в прокуратуре Белгородской области.