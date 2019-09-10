Администрация белгородской колонии незаконно поощряла и увольняла осуждённых

Валуйская спецпрокуратура проверила колонию-поселение № 8 регионального УФСИН и нашла ряд нарушений. Так, нескольких заключённых поощряли без законных на то оснований, другому же объявили выговор с нарушением порядка мер взыскания по ст. 117 УК РФ. Нескольких осуждённых привлекали к труду с нарушениями закона, а одного из них необоснованно уволили с работы.