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Posted 8 сентября 2019, 13:49

Published 8 сентября 2019, 13:49

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Стал известен процент явки избирателей в Белгородской области

Стал известен процент явки избирателей в Белгородской области

8 сентября 2019, 13:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Самое активное голосование идёт в посёлке Разумное.

В избирательной комиссии Белгородской области поделились цифрами явки на выборы депутатов. В избирательных округах № 2 и № 3 по состоянию на 12:00 пришло 1 760 человек, что составляет 6,88 % от общего числа избирателей в списке.

В Губкинском городском округе избиратели более ответственно отнеслись к своему долгу. Здесь на выборы пришли 2 127 человек, или 15,83 % от общего числа избирателей.

Высказать своё мнение о присоединении Нижнего Ольшанца и Топлинки к Разумному на референдуме решили 353 избирателя, что составило 18,97 % явки. При этом на выборы депутатов в Разумном пришли 1 903 избирателя, то есть 11 % от общего числа, внесённого в списки.

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