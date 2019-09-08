Стал известен процент явки избирателей в Белгородской области

Posted 8 сентября 2019, 13:49
Published 8 сентября 2019, 13:49
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
В избирательной комиссии Белгородской области поделились цифрами явки на выборы депутатов. В избирательных округах № 2 и № 3 по состоянию на 12:00 пришло 1 760 человек, что составляет 6,88 % от общего числа избирателей в списке.
В Губкинском городском округе избиратели более ответственно отнеслись к своему долгу. Здесь на выборы пришли 2 127 человек, или 15,83 % от общего числа избирателей.
Высказать своё мнение о присоединении Нижнего Ольшанца и Топлинки к Разумному на референдуме решили 353 избирателя, что составило 18,97 % явки. При этом на выборы депутатов в Разумном пришли 1 903 избирателя, то есть 11 % от общего числа, внесённого в списки.