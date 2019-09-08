Стал известен процент явки избирателей в Белгородской области

Высказать своё мнение о присоединении Нижнего Ольшанца и Топлинки к Разумному на референдуме решили 353 избирателя, что составило 18,97 % явки. При этом на выборы депутатов в Разумном пришли 1 903 избирателя, то есть 11 % от общего числа, внесённого в списки.