Эксперты: кандидаты на выборах всё чаще дистанцируются от «Единой России»

Правда, не обходится без курьёзов. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в выборах участвует как независимый кандидат. На портале ЕР его биографию убрали, но в кэше Google осталась копия страницы, на которой указано, что Беглов – один из основателей петербургского отделения партии большинства. Единороссы комментировать этот курьёз не стали, но и от официальной поддержки кандидата не отказались.