Эксперты: кандидаты на выборах всё чаще дистанцируются от «Единой России»

Posted 4 сентября 2019, 08:47
Published 4 сентября 2019, 08:47
Modified 20 августа 2024, 01:18
Updated 20 августа 2024, 01:18
8 сентября 2019 года в России пройдут очередные выборы. Гражданам нужно будет выбрать глав 16 регионов, депутатов заксобраний в 13 субъектах. Кроме этого, предстоит провести довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.
В ходе избирательной кампании ВЦИОМ провёл опрос. Выяснилось, что на 23 августа рейтинг «Единой России» составлял 32,5 %, а уровень доверия россиян главе партии Дмитрию Медведеву – 39,3 %. Уровень рекордно низкий. Даже в протестные 2011-2013 гг. рейтинг ЕР не был ниже 40 %.
Эксперты полагают, что причиной тому стала непопулярная пенсионная реформа, а также рост бедности: с 13,3 % до 13,5 % в первом полугодии 2019 года (по данным Росстата). Значительная часть негатива перешла партии и от антирейтинга её лидера – Дмитрия Медведева.
Поэтому на фоне падения рейтинга ЕР появилась новая тенденция – самовыдвижение. Так, на выборах-2019 из 16 кандидатов в губернаторы только 10 признали, что выдвигаются от «Единой России». Остальные же позиционируют себя как самовыдвиженцы.
В будущем такая тенденция может стать ещё популярнее. Самовыдвижение служит своеобразной страховкой от политических рисков. Сегодня партия уже не воспринимается как управленческий лифт, следовательно, от неё и происходит такое публичное отделение кандидатов.
Правда, не обходится без курьёзов. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в выборах участвует как независимый кандидат. На портале ЕР его биографию убрали, но в кэше Google осталась копия страницы, на которой указано, что Беглов – один из основателей петербургского отделения партии большинства. Единороссы комментировать этот курьёз не стали, но и от официальной поддержки кандидата не отказались.
В больших городах у ЕР рейтинги низкие, и победить кандидатам от партии там будет трудно. В Москве, например, у «Единой России» рейтинг около 20 %, для победы этого мало.
На выбор людей влияют не только антирейтинг партии власти или её лидера. Многие избиратели настроены против сложившейся системы в целом. В итоге, даже если кандидат идёт на выборы самовыдвиженцем, его это может не спасти.
Выходит, что для «Единой России» пора лёгких побед подходит к концу? Пока точно сказать нельзя, впереди выборы-2021 в Госдуму, которые и покажут успешность практики самоотстранения кандидатов от ЕР перед выборами.
Однако стоит отметить, что, по данным социологов, большинство регионов «Единую Россию» всё же поддерживает. Поэтому «хоронить» партию власти рано, учитывая её огромные ресурсы, не сопоставимые с другими партиями, заключают «Новые известия».