Белгородцы стали больше жаловаться на работу МФО по сбору долгов

В региональном отделении ГУ Банка России по ЦФО напомнили, что с текущего года закон запрещает МФО брать в залог жильё заёмщиков, ужесточает борьбу с нелегальными кредиторами и повышает требования к репутации компаний для снижения доли мошенников в отрасли. Кроме этого, сейчас предельная ставка по микрозаймам ограничена 1 % в день, а общая сумма переплат не должна превышать два размера суммы кредита.