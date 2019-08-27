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Posted 27 августа 2019, 08:54

Published 27 августа 2019, 08:54

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Белгородцы стали больше жаловаться на работу МФО по сбору долгов

Белгородцы стали больше жаловаться на работу МФО по сбору долгов

27 августа 2019, 08:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во втором квартале количество претензий к субъектам финансового рынка сократилось.

За апрель − июнь этого года регулятор получил от белгородцев 657 жалоб, что на 15 % меньше показателя за первый квартал. Вместе с этим на 16 % увеличилась критика микрофинансовых организаций, причём большая часть обращений касается работы коллекторов.

В региональном отделении ГУ Банка России по ЦФО напомнили, что с текущего года закон запрещает МФО брать в залог жильё заёмщиков, ужесточает борьбу с нелегальными кредиторами и повышает требования к репутации компаний для снижения доли мошенников в отрасли. Кроме этого, сейчас предельная ставка по микрозаймам ограничена 1 % в день, а общая сумма переплат не должна превышать два размера суммы кредита.

По данным белгородского отделения, доля жалоб в отношении страховщиков на ОСАГО остаётся стабильной и составляет почти половину от общего количества. Каждое третье обращение затрагивает сегмент потребительского кредитования, при этом по сравнению с первым кварталом уменьшилось как число жалоб на кредитные учреждения, так и их доля в общем объёме обращений.

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#Новости#Экономика#ОСАГО#Жалобы#Отделение Белгород Банка России#МФО
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