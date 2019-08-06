Белгородец пытался занять должность главного мелиоратора с помощью ножа

Posted 6 августа 2019, 08:34
Published 6 августа 2019, 08:34
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
Происшествие случилось в Корочанском районе. Двое мужчин выпивали в общежитии одного из предприятий. В ходе застолья белгородцы стали спорить, кому из них должна достаться должность главного мелиоратора. В качестве аргумента один из мужчин ударил оппонента кухонным ножом в живот.
На крики отозвались жильцы общежития, они и вызвали скорую. В больнице установили, что 53-летнему мужчине причинён лёгкий вред.
В отношении соперника пострадавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). 42-летний мужчина может провести за решёткой до двух лет.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в УМВД России по Белгородской области.