bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2019, 08:34

Published 6 августа 2019, 08:34

Modified 20 августа 2024, 01:15

Updated 20 августа 2024, 01:15

Белгородец пытался занять должность главного мелиоратора с помощью ножа

Белгородец пытался занять должность главного мелиоратора с помощью ножа

6 августа 2019, 08:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В больнице с ранениями в области живота оказался его 53-летний соперник.

Происшествие случилось в Корочанском районе. Двое мужчин выпивали в общежитии одного из предприятий. В ходе застолья белгородцы стали спорить, кому из них должна достаться должность главного мелиоратора. В качестве аргумента один из мужчин ударил оппонента кухонным ножом в живот.

На крики отозвались жильцы общежития, они и вызвали скорую. В больнице установили, что 53-летнему мужчине причинён лёгкий вред.

В отношении соперника пострадавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). 42-летний мужчина может провести за решёткой до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Материалы по теме
Белгородец попросил соседа переехать и получил удар ножом в печеньШебекинец проводил приятеля домой и получил несколько ударов ножомБелгородец извинился перед другом, которого ударил ножом в грудь
#Новости#Происшествия#Нож#Корочанский район#Общежитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика