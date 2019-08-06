Белгородец пытался занять должность главного мелиоратора с помощью ножа

Происшествие случилось в Корочанском районе. Двое мужчин выпивали в общежитии одного из предприятий. В ходе застолья белгородцы стали спорить, кому из них должна достаться должность главного мелиоратора. В качестве аргумента один из мужчин ударил оппонента кухонным ножом в живот.