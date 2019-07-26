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Posted 26 июля 2019, 10:39

Published 26 июля 2019, 10:39

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Белгородец извинился перед другом, которого ударил ножом в грудь

Белгородец извинился перед другом, которого ударил ножом в грудь

26 июля 2019, 10:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об инциденте валуйские полицейские узнали от сотрудников больницы.

Как выяснили следователи, 37-летний пострадавший употреблял алкогольные напитки в компании своего 38-летнего приятеля. В разгар вечера последний решил продемонстрировать навыки владения ножом, но не рассчитал и ударил знакомого в грудь.

Подозреваемый извинился за свой поступок и вызвал скорую помощь. По заключению врачей, здоровью мужчины причинён тяжкий вред. Его товарищу грозит арест до полугода.

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