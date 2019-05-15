Шебекинец проводил приятеля домой и получил несколько ударов ножом

Posted 15 мая 2019, 15:19
Published 15 мая 2019, 15:19
Modified 20 августа 2024, 03:41
Updated 20 августа 2024, 03:41
Молодые люди 21 и 23 лет выпивали в компании в Шебекино. Более старший отвёл сильно употребившего приятеля домой. Но спустя время тот вернулся с ножом и несколько раз ударил им собутыльника в живот.
Свидетели вызвали скорую, мужчину с проникающей раной доставили в больницу.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд выбрал подписку о невыезде, сообщили в УМВД по Белгородской области.