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Posted 15 мая 2019, 15:19

Published 15 мая 2019, 15:19

Modified 20 августа 2024, 03:41

Updated 20 августа 2024, 03:41

Шебекинец проводил приятеля домой и получил несколько ударов ножом

Шебекинец проводил приятеля домой и получил несколько ударов ножом

15 мая 2019, 15:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
В полицию позвонили сотрудники больницы, куда доставили потерпевшего.

Молодые люди 21 и 23 лет выпивали в компании в Шебекино. Более старший отвёл сильно употребившего приятеля домой. Но спустя время тот вернулся с ножом и несколько раз ударил им собутыльника в живот.

Свидетели вызвали скорую, мужчину с проникающей раной доставили в больницу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд выбрал подписку о невыезде, сообщили в УМВД по Белгородской области.

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#Новости#Происшествия#Нож#Шебекино#УМВД#Причинение вреда здоровью
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