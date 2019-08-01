Квадратный метр жилья для расчёта пособий молодым семьям в Белгороде подорожал

Posted 1 августа 2019, 14:05
Published 1 августа 2019, 14:05
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Мэрия Белгорода утвердила стоимость квадратного метра жилья на третий квартал 2019 года для расчёта пособий молодым семьям. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий Галдун.
Цена одного «квадрата» в сравнении с первым кварталом 2019 года выросла на 5 714 рублей, или на 14,2 %. В мае стоимость утверждали в размере 40 205 рублей.
Отметим, что средняя рыночная стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляла 58,7 тыс. рублей. Средняя квартира в Белгороде обходилась во втором квартале в 3,3 млн рублей.