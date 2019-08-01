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Posted 1 августа 2019, 14:05

Published 1 августа 2019, 14:05

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Квадратный метр жилья для расчёта пособий молодым семьям в Белгороде подорожал

Квадратный метр жилья для расчёта пособий молодым семьям в Белгороде подорожал

1 августа 2019, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Жилье
Утверждён норматив стоимости м2 на третий квартал 2019 года.

Мэрия Белгорода утвердила стоимость квадратного метра жилья на третий квартал 2019 года для расчёта пособий молодым семьям. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий Галдун.

Цена одного «квадрата» в сравнении с первым кварталом 2019 года выросла на 5 714 рублей, или на 14,2 %. В мае стоимость утверждали в размере 40 205 рублей.

Отметим, что средняя рыночная стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляла 58,7 тыс. рублей. Средняя квартира в Белгороде обходилась во втором квартале в 3,3 млн рублей.

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