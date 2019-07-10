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Власти Белгорода подают в суд на арендатора парка за долг в 17,7 млн

10 июля 2019, 08:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Белгородская мэрия собирается через суд добиться выплаты задолженности по аренде Центрального парка культуры и отдыха.

Четыре участка площадью 63 тыс. кв. м у администрации арендует ООО «Геопарк»: на них стоят аттракционы, скейт-парк «Крылья» и детский центр «Тропикано». С 2015 года фирма местного бизнесмена Александра Каракулова накопила перед бюджетом долг в размере 17,7 млн рублей, из которых 5,2 млн – штрафы.

Арбитраж первой и второй инстанции обязал юрлицо погасить задолженность, а мэрия планирует разорвать контракт. Весной вопрос пытались решить мирно, но в начале июля мэр Белгорода на странице в соцсети сообщил, что дело будет решаться через суд.

В пресс-службе администрации заметили, что сложившаяся ситуация мешает превратить общественное пространство в современное и комфортное место отдыха для белгородцев.

«Геопарк» подавал в суд на администрацию Белгорода с требованием пересмотреть арендную ставку на земельные участки в парке. Суд иск отклонил, апелляцию в областном суде тоже не удовлетворили.

В 2016 году в Центральном парке планировали создать пруд, сад шахмат и библиотеку. Осенью 2017 года белгородцы дискутировали на тему, как не допустить застройку парка многоэтажками.

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