Власти Белгорода подают в суд на арендатора парка за долг в 17,7 млн

Четыре участка площадью 63 тыс. кв. м у администрации арендует ООО «Геопарк»: на них стоят аттракционы, скейт-парк «Крылья» и детский центр «Тропикано». С 2015 года фирма местного бизнесмена Александра Каракулова накопила перед бюджетом долг в размере 17,7 млн рублей, из которых 5,2 млн – штрафы.
Арбитраж первой и второй инстанции обязал юрлицо погасить задолженность, а мэрия планирует разорвать контракт. Весной вопрос пытались решить мирно, но в начале июля мэр Белгорода на странице в соцсети сообщил, что дело будет решаться через суд.
В пресс-службе администрации заметили, что сложившаяся ситуация мешает превратить общественное пространство в современное и комфортное место отдыха для белгородцев.
«Геопарк» подавал в суд на администрацию Белгорода с требованием пересмотреть арендную ставку на земельные участки в парке. Суд иск отклонил, апелляцию в областном суде тоже не удовлетворили.
В 2016 году в Центральном парке планировали создать пруд, сад шахмат и библиотеку. Осенью 2017 года белгородцы дискутировали на тему, как не допустить застройку парка многоэтажками.