Власти Белгорода подают в суд на арендатора парка за долг в 17,7 млн

Четыре участка площадью 63 тыс. кв. м у администрации арендует ООО «Геопарк»: на них стоят аттракционы, скейт-парк «Крылья» и детский центр «Тропикано». С 2015 года фирма местного бизнесмена Александра Каракулова накопила перед бюджетом долг в размере 17,7 млн рублей, из которых 5,2 млн – штрафы.