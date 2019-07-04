Живущий на Кипре предприниматель выплатил сотни тысяч долга приставам Губкина

Posted 4 июля 2019, 07:40
Published 4 июля 2019, 07:40
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
На исполнении в райотделе находились производства о взыскании с индивидуального предпринимателя более 816 тыс. рублей долга. Добровольный срок оплаты мужчина проигнорировал, в связи с чем пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении трёх автомобилей, складов, земельных участков, а также административных и хозяйственных построек.
По данным регионального УФССП, проживающий на Кипре владелец торговой базы в Губкине собирался продать свой бизнес, но из-за ограничений не смог закрыть сделку. Ради этого предпринимателю пришлось не только выплатить всю задолженность, но и погасить исполнительский сбор в размере 57 тыс. рублей.