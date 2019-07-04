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Posted 4 июля 2019, 07:40

Published 4 июля 2019, 07:40

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Живущий на Кипре предприниматель выплатил сотни тысяч долга приставам Губкина

Живущий на Кипре предприниматель выплатил сотни тысяч долга приставам Губкина

4 июля 2019, 07:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Приставы
Ему пришлось погасить долг на 873 тысячи рублей ради продажи бизнеса.

На исполнении в райотделе находились производства о взыскании с индивидуального предпринимателя более 816 тыс. рублей долга. Добровольный срок оплаты мужчина проигнорировал, в связи с чем пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении трёх автомобилей, складов, земельных участков, а также административных и хозяйственных построек.

По данным регионального УФССП, проживающий на Кипре владелец торговой базы в Губкине собирался продать свой бизнес, но из-за ограничений не смог закрыть сделку. Ради этого предпринимателю пришлось не только выплатить всю задолженность, но и погасить исполнительский сбор в размере 57 тыс. рублей.

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#Новости#Общество#Долг#Губкин#Приставы#Кипр
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