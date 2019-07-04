Живущий на Кипре предприниматель выплатил сотни тысяч долга приставам Губкина

На исполнении в райотделе находились производства о взыскании с индивидуального предпринимателя более 816 тыс. рублей долга. Добровольный срок оплаты мужчина проигнорировал, в связи с чем пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении трёх автомобилей, складов, земельных участков, а также административных и хозяйственных построек.