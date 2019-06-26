Белгородские приставы объяснили ошибку с «двойником»

Сообщение об этом Абрамова получила 24 мая, уточнили в пресс-службе УФССП по региону. Сотрудники аппарата управления связались с заявителем по телефону, а после она сбросила сканы нужных документов через Viber и отправила оригиналы по почте. С момента их получения арест на имущество был снят, а сведения о жительнице Лангепаса добавили в реестр «двойников».