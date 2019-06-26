Белгородские приставы объяснили ошибку с «двойником»

Posted 26 июня 2019, 10:16
Published 26 июня 2019, 10:16
Modified 20 августа 2024, 01:58
Updated 20 августа 2024, 01:58
В ходе проверки оказалось, что женщина действительно «двойник» должницы из Белгородского района. Однако в райотдел службы она не жаловалась, а к обращению в прокуратуру Белгорода не приложила необходимые для снятия запрета документы.
Сообщение об этом Абрамова получила 24 мая, уточнили в пресс-службе УФССП по региону. Сотрудники аппарата управления связались с заявителем по телефону, а после она сбросила сканы нужных документов через Viber и отправила оригиналы по почте. С момента их получения арест на имущество был снят, а сведения о жительнице Лангепаса добавили в реестр «двойников».
В управлении добавили, что в подобных случаях следует обращаться в региональное отделение ФССП по адресу: Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109 либо по электронной почте [email protected]. При себе необходимо иметь заявление, копию паспорта, ИНН, СНИЛС и подтверждение права собственности на имущество, а также справку из банка об арестах.