Судебные приставы возбудили исполнительное производство на ООО «Белдорстрой»

Posted 28 июня 2019, 07:04
Published 28 июня 2019, 07:04
Modified 20 августа 2024, 04:37
Updated 20 августа 2024, 04:37
В УФССП России по Белгородской области возбудили исполнительное производство на ООО «Белдорстрой», которое должно заплатить 45 400 943 рубля налогов и сборов, включая пени. Исполнительный документ выписала инспекция Федеральной налоговой службы по Белгороду.
Справка. Компания ООО «Белдорстрой» зарегистрирована в Белгороде в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководит компанией Николай Степашов, он же является и бенефициаром.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году компания получила более 4,3 млрд рублей в качестве выручки от продаж, чистая прибыль составила 24,4 млн рублей.