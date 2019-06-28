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Posted 28 июня 2019, 07:04

Published 28 июня 2019, 07:04

Modified 20 августа 2024, 04:37

Updated 20 августа 2024, 04:37

Судебные приставы возбудили исполнительное производство на ООО «Белдорстрой»

Судебные приставы возбудили исполнительное производство на ООО «Белдорстрой»

28 июня 2019, 07:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Налоги
Компания должна заплатить 45,4 млн рублей налогов.

В УФССП России по Белгородской области возбудили исполнительное производство на ООО «Белдорстрой», которое должно заплатить 45 400 943 рубля налогов и сборов, включая пени. Исполнительный документ выписала инспекция Федеральной налоговой службы по Белгороду.

Справка. Компания ООО «Белдорстрой» зарегистрирована в Белгороде в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководит компанией Николай Степашов, он же является и бенефициаром.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году компания получила более 4,3 млрд рублей в качестве выручки от продаж, чистая прибыль составила 24,4 млн рублей.

#Новости#Экономика#Налоги#Судебные приставы#Эксклюзив#Белдорстрой
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