Горячую воду вернут в квартиры на севере и в центре Белгорода и отключат на Харгоре

Теперь на очереди работы в котельной «Южная» и ТЭЦ «Луч». В связи с этим без горячей воды останутся потребители, проживающие на 19 улицах Харьковской горы. Их ждёт отключение с 9 по 22 июля. Со списком улиц можно ознакомиться здесь.