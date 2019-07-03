Горячую воду вернут в квартиры на севере и в центре Белгорода и отключат на Харгоре

Posted 3 июля 2019, 09:01
Published 3 июля 2019, 09:01
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
«Квадра» сообщает о возвращении горячей воды в дома на севере и центре Белгорода. За время отключения специалисты отремонтировали оборудование Белгородской ТЭЦ, провели гидравлические испытания теплосетей, заменили около 40 м трубопроводов.
Теперь на очереди работы в котельной «Южная» и ТЭЦ «Луч». В связи с этим без горячей воды останутся потребители, проживающие на 19 улицах Харьковской горы. Их ждёт отключение с 9 по 22 июля. Со списком улиц можно ознакомиться здесь.
В пресс-службе Белгородского филиала «Квадры» напомнили, что летние отключения необходимы для безаварийной работы в отопительный сезон.