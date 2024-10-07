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Горячее водоснабжение

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Октябрь 2023
Юрий Клепиков: В сфере ЖКХ не должно быть проблем даже в форс-мажорных ситуациях
Председатель Белгородской облдумы прокомментировал подготовку региона к осенне-зимнему периоду.
27 октября 2023, 11:11
Июнь 2023
Где в Белгороде в июле отключат горячую воду
27 июня 2023, 14:17
Май 2023
Под Белгородом перенесли отключение горячей воды
Это связано с холодной погодой, которая не свойственна Белгородской области в мае. Власти уступили жителям посёлка Майский, которые побоялись заболеть.
10 мая 2023, 20:34
Под Белгородом могут перенести отключение горячей воды из-за холодов
Вопрос рассмотрят в посёлке Майский Белгородского района. Окончательное решение ещё не приняли.
4 мая 2023, 20:51

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