В Губкине отключат горячую воду со следующей недели

Первыми двухнедельное отключение застанут жители центральной части Губкина, микрорайонов Лебеди и Журавлики. Здесь горячей воды не будет с 3 по 16 июня. В эти же дни горячее водоснабжение отключат в микрорайоне Салтыково: на ул. Белгородской, 368в, 468б, 468в.