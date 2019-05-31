В Губкине отключат горячую воду со следующей недели

Posted 31 мая 2019, 10:09
Published 31 мая 2019, 10:09
Modified 20 августа 2024, 01:38
Updated 20 августа 2024, 01:38
«Квадра» проведёт плановые гидравлические испытания и ремонт теплосетей в Губкине. На время работ в нескольких районах города отключат горячую воду.
Первыми двухнедельное отключение застанут жители центральной части Губкина, микрорайонов Лебеди и Журавлики. Здесь горячей воды не будет с 3 по 16 июня. В эти же дни горячее водоснабжение отключат в микрорайоне Салтыково: на ул. Белгородской, 368в, 468б, 468в.
Следующими в график попадают дома в мкр. Лукьяновка: ул. Центральная, 56, 58а, 60, 60а, ул. Вокзальная, 25. Горячей воды здесь не будет с 18 июня до 1 июля.