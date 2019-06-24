Автомобилистов предупредили о перекрытиях на время чемпионата по велоспорту

Posted 24 июня 2019, 13:59
Published 24 июня 2019, 13:59
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Так, 26 и 27 июня с 8 до 13 часов будет невозможно проехать по участкам Таврово – Соломино – Разумное и Разумное – Севрюково – Новосадовый.
Движение по ул. Студенческая – Северо-Восточный обход Белгорода и Белгород – Новый Оскол – Советское закроют 28, 29 и 30 июня с 9 до 17 часов. При этом по Северо-Восточному обходу на это же время вводится временное ограничение движения.
В администрации области добавили, что в эти дни водители смогут использовать временную схему организации движения.