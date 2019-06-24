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Posted 24 июня 2019, 13:59

Published 24 июня 2019, 13:59

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Автомобилистов предупредили о перекрытиях на время чемпионата по велоспорту

Автомобилистов предупредили о перекрытиях на время чемпионата по велоспорту

24 июня 2019, 13:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Некоторые дороги региона будут закрыты с 26 по 30 июня в связи с проведением всероссийского чемпионата по велоспорту.

Так, 26 и 27 июня с 8 до 13 часов будет невозможно проехать по участкам Таврово – Соломино – Разумное и Разумное – Севрюково – Новосадовый.

Движение по ул. Студенческая – Северо-Восточный обход Белгорода и Белгород – Новый Оскол – Советское закроют 28, 29 и 30 июня с 9 до 17 часов. При этом по Северо-Восточному обходу на это же время вводится временное ограничение движения.

В администрации области добавили, что в эти дни водители смогут использовать временную схему организации движения.

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