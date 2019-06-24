Автомобилистов предупредили о перекрытиях на время чемпионата по велоспорту

Движение по ул. Студенческая – Северо-Восточный обход Белгорода и Белгород – Новый Оскол – Советское закроют 28, 29 и 30 июня с 9 до 17 часов. При этом по Северо-Восточному обходу на это же время вводится временное ограничение движения.