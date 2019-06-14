В Белгороде снова перекроют улицы

Posted 14 июня 2019, 10:25
Published 14 июня 2019, 10:25
Modified 20 августа 2024, 00:18
Updated 20 августа 2024, 00:18
Так, движение транспорта будет прекращено с 9 до 17 часов по участкам ул. Студенческая – Северо-Восточный обход города Белгорода (км 1+495 – км 6+300) и Белгород – Новый Оскол – Советское (км 8+200 – км 10+800).
Ограничение движения автомобилей планируется на Северо-Восточном обходе Белгорода (км 0 – км 7+600). Причиной станет проведение чемпионата России по велосипедному спорту, уточнили в правительстве области.
Объехать перекрытые улицы можно со стороны посёлка Новосадовый, улицам Майская (от кольцевого пересечения), Сторожевая, Константина Заслонова, Корочанская, а также со стороны пересечения ул. К. Заслонова – Корочанская. Помимо этого, допускается объезд по другим улицам, но с учётом соблюдения ПДД.