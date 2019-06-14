В Белгороде снова перекроют улицы

Объехать перекрытые улицы можно со стороны посёлка Новосадовый, улицам Майская (от кольцевого пересечения), Сторожевая, Константина Заслонова, Корочанская, а также со стороны пересечения ул. К. Заслонова – Корочанская. Помимо этого, допускается объезд по другим улицам, но с учётом соблюдения ПДД.