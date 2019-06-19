Банки «кошмарят» бизнес вольной трактовкой 115-ФЗ

Posted 19 июня 2019, 11:19
Published 19 июня 2019, 11:19
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
Кредитные организации имеют право дополнять список признаков подозрительных операций по своему усмотрению, а нежелание остаться без лицензии приводит к излишней перестраховке: только за десять месяцев 2017 года банки приостановили 460 тыс. транзакций, сославшись на 115-ФЗ.
Однако, как показывает судебная практика, в большинстве случаев расторжение договора банковского счёта или прекращение операций неправомерны: 61 % исков удовлетворены в пользу клиентов, пишут «Новые известия». И это лишь объём, дошедший до судов.
Другой вопрос – заградительные тарифы в отношении подозрительных клиентов, которые на 5−20 % выше обычных. Сейчас бизнес всё больше утверждается во мнении, что «антиотмывочный» закон кредитные учреждения чаще используют в своих целях. Случаев с взиманием странных комиссий эксперты приводят пачку, отмечая, что тенденция растёт в геометрической прогрессии.
Напомним, что появление «чёрного списка» Росфинмониторинга белгородские предприниматели восприняли в 2017 году скептически. Некоторые сомневались в компетенции людей, принимающих решение о блокировке счёта, но в Центробанке утверждали: следуя правилам, проблем можно избежать.
Правда, дальнейшая практика говорит об обратном: если в 2014 году на незаконные действия банка в рамках исполнения закона о противодействии легализации жаловался 141 предприниматель, то через три года количество исков выросло до 843. При этом наличие подобной проблемы может серьёзно навредить деловому и инвестиционному климату России.