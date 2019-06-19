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Posted 19 июня 2019, 11:19

Published 19 июня 2019, 11:19

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Банки «кошмарят» бизнес вольной трактовкой 115-ФЗ

Банки «кошмарят» бизнес вольной трактовкой 115-ФЗ

19 июня 2019, 11:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Недовольство предпринимателей вызвали большие комиссии, которые банки выставляют при якобы работе в соответствии с законом по борьбе с отмыванием денег.

Кредитные организации имеют право дополнять список признаков подозрительных операций по своему усмотрению, а нежелание остаться без лицензии приводит к излишней перестраховке: только за десять месяцев 2017 года банки приостановили 460 тыс. транзакций, сославшись на 115-ФЗ.

Однако, как показывает судебная практика, в большинстве случаев расторжение договора банковского счёта или прекращение операций неправомерны: 61 % исков удовлетворены в пользу клиентов, пишут «Новые известия». И это лишь объём, дошедший до судов.

Другой вопрос – заградительные тарифы в отношении подозрительных клиентов, которые на 5−20 % выше обычных. Сейчас бизнес всё больше утверждается во мнении, что «антиотмывочный» закон кредитные учреждения чаще используют в своих целях. Случаев с взиманием странных комиссий эксперты приводят пачку, отмечая, что тенденция растёт в геометрической прогрессии.

Напомним, что появление «чёрного списка» Росфинмониторинга белгородские предприниматели восприняли в 2017 году скептически. Некоторые сомневались в компетенции людей, принимающих решение о блокировке счёта, но в Центробанке утверждали: следуя правилам, проблем можно избежать.

Правда, дальнейшая практика говорит об обратном: если в 2014 году на незаконные действия банка в рамках исполнения закона о противодействии легализации жаловался 141 предприниматель, то через три года количество исков выросло до 843. При этом наличие подобной проблемы может серьёзно навредить деловому и инвестиционному климату России.

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#Новости#Экономика#Комиссия#Федеральный закон#Центральный Банк#Кредитная организация
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