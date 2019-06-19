Банки «кошмарят» бизнес вольной трактовкой 115-ФЗ

Правда, дальнейшая практика говорит об обратном: если в 2014 году на незаконные действия банка в рамках исполнения закона о противодействии легализации жаловался 141 предприниматель, то через три года количество исков выросло до 843. При этом наличие подобной проблемы может серьёзно навредить деловому и инвестиционному климату России.