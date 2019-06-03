Движение на четырёх улицах Белгорода перекроют в конце недели

В мэрии пояснили, что в этот день будут награждать победителей областного конкурса «История моей семьи в истории моей России». В связи с этим уже с 11 часов вечера 6 июня запрещено оставлять машину на улицах Садовой (от Мичурина до Павлова), Павлова (от Садовой до Попова) и Маяковского (от Садовой до Попова).