Движение на четырёх улицах Белгорода перекроют в конце недели

Posted 3 июня 2019, 10:23
Published 3 июня 2019, 10:23
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
В мэрии пояснили, что в этот день будут награждать победителей областного конкурса «История моей семьи в истории моей России». В связи с этим уже с 11 часов вечера 6 июня запрещено оставлять машину на улицах Садовой (от Мичурина до Павлова), Павлова (от Садовой до Попова) и Маяковского (от Садовой до Попова).
На этих же участках, а также на Садовом проезде (от Маяковского до Попова) 7 июня с 10 часов утра перекроют движение. Все ограничения снимут после окончания церемонии.
Объехать перекрытые участки можно по улицам Попова и Мичурина, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.