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Posted 3 июня 2019, 10:23

Published 3 июня 2019, 10:23

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Движение на четырёх улицах Белгорода перекроют в конце недели

Движение на четырёх улицах Белгорода перекроют в конце недели

3 июня 2019, 10:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
В пятницу, 7 июня, автомобилисты не смогут проехать по ул. Садовой, Павлова, Маяковского и Садовому проезду.

В мэрии пояснили, что в этот день будут награждать победителей областного конкурса «История моей семьи в истории моей России». В связи с этим уже с 11 часов вечера 6 июня запрещено оставлять машину на улицах Садовой (от Мичурина до Павлова), Павлова (от Садовой до Попова) и Маяковского (от Садовой до Попова).

На этих же участках, а также на Садовом проезде (от Маяковского до Попова) 7 июня с 10 часов утра перекроют движение. Все ограничения снимут после окончания церемонии.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Попова и Мичурина, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

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