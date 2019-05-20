Зашифрованные задания ЕГЭ получат несколько регионов России

Posted 20 мая 2019, 06:29
Published 20 мая 2019, 06:29
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
Речь идёт о Московской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях, Мордовии и Тыве. Местные отделения Рособрнадзора распределят полученные зашифрованные файлы с заданиями между аудиториями, после чего передадут организаторам ключи доступа. По завершении экзамена работы просканируют в присутствии школьников.
В разговоре с «Известиями» замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев назвал схему «почти идеальной картиной с точки зрения технологии проведения», к которой ведомство двигалось на протяжении нескольких лет. До 2021 года на систему, экономящую бюджету порядка 250 млн рублей, могут перевести все регионы.
Напомним, основная волна ЕГЭ пройдёт в стране с 27 мая по 1 июля. Экзамены по литературе и географии для учеников 11 классов намечены на первый день, 29 мая состоится проверка по математике, 31 мая – по истории и химии.