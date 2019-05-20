Зашифрованные задания ЕГЭ получат несколько регионов России

В разговоре с «Известиями» замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев назвал схему «почти идеальной картиной с точки зрения технологии проведения», к которой ведомство двигалось на протяжении нескольких лет. До 2021 года на систему, экономящую бюджету порядка 250 млн рублей, могут перевести все регионы.